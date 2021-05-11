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羅東爆5本土！宜蘭人揭現實面「不會驚訝」　苦笑：至少雪隧不塞了

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增7例本土，當中有5人是宜蘭遊藝場群聚，分別是4名員工與1名常客，感染源待釐清。面對這樣的情況，就有網友發文表示，近來一直有境外移入，羅東又是觀光熱點，所以真的不意外。而貼文曝光後，也有網友苦笑，「雪隧可以不塞車了吧」、「都這樣了，應該把夜市還給宜蘭人了吧」。

▲遊客年2百多萬人次羅東夜市，周邊路面多了藍色標線。（圖／記者游芳男攝）

▲羅東夜市。（圖／記者游芳男攝）

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這名網友在臉書公開社團「宜蘭知識+」上發文表示，羅東是觀光熱點，台灣一直都有境外移入，而且大家本來就愛趴趴走，所以出現病例「不用太驚訝」。雖然目前尚不清楚感染源，但原PO仍呼籲，大家務必要做好防範，沒事不要旅遊。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／宜蘭知識+）

▲宜蘭人苦笑，「雪隧可以不塞車了吧！」（圖／翻攝自Facebook／宜蘭知識+）

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「終於可以不用塞車了」、「宜蘭沒人敢來了」、「沒事不要來」、「錯就錯在人會鬆懈，其實很多地方也是看到人沒戴口罩」、「雪隧可以不用塞車了！希望不只這週末」、「不會驚訝，反正一堆人口罩不戴，室外不戴、室內多人也不戴」、「剛從羅東回來看到大部分的人都戴起口罩」。

指揮中心指出，該5名遊藝場相關個案近期皆無出國，將持續調查活動史及接觸史，以釐清感染源。因應本起群聚事件，該遊藝場即日起暫停營業，全數員工居家隔離並採檢，衛生單位今日將進行環境消毒防治措施；另已請該遊藝場同棟之其他職場及業者，進行員工造冊與健康監測，如發現有COVID-19相關症狀者，務必通報衛生單位後，依指定方式就醫，不可自行就醫。

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