社區已經多點爆發！台大感染醫警告：有一點不對勁就篩檢

▲台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布7例本土病例，其中6例感染源不明，分別是蘆洲1例和宜蘭5例，另1例則案1187的同住家人。台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民受訪時直言「多點爆發已經出去，病毒一爆出去，通常就收不回來了，建議只要有一點不對勁就要篩檢。」

除了案1187機師同住家人，今日本土感染分蘆洲和宜蘭兩起。蘆洲為案1203，是本國籍60多歲男性，近期無出國史，5月7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，5月9日因發燒至醫院就醫採檢，於今日確診（Ct值18）；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者115人，列居家隔離，其他接觸者持續調查匡列中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

宜蘭則是案1202為本國籍30多歲女性，在宜蘭縣羅東鎮中正北路「銀河百家樂」遊藝場工作，5月9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢，於今日確診（Ct值20），立即將個案同住家人、同事及常客等35人列為居家隔離對象並進行採檢，截至目前4人核酸檢測陽性確診（案1208至案1211），還有10人檢驗中。

案1208、案1209及案1211為案1202同事（案1208 Ct值11；案1209 Ct值20；案1211 Ct值25），皆為女性，年齡介於10多歲至40多歲，其中2人無症狀，案1211於5月8日曾有不適情形；案1210為遊藝場常客（Ct值12），30多歲男性，5月9日曾有咳嗽、腹瀉症狀。該遊藝場即日起暫停營業，全數員工居家隔離並採檢。

針對宜蘭群聚感染，黃立民表示，現在進來台灣不是新冠肺炎症狀，都可能帶著病毒，這種最麻煩，建議要多做檢查，只要一點不對勁就要做篩檢。他也認為，不要再設限高風險族群，大家都可以篩，有咳嗽要驗都可以，建議可多做廣篩，避免一時不留意，讓帶著病毒的慢性病病患來住院，就有可能在醫院再爆開。