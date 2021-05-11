國內疫情升溫！ 台大畢業典禮「人數減少」、百人課改線上

▲台灣大學畢業典禮預計6月5日舉行。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情擴大，指揮中心指揮官陳時中說明，原則上停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上的集會活動。台灣大學稍早指出，原定6月5日舉行的畢業典禮，規模與方式還在研議中，基本上學校會遵循疫情相關規範，朝規模與人數減少的方向進行，待正式決定之後，會對外公布。

根據指揮中心指出，因疫情增溫，原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實名制、全程戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

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台大也發公告至全校教職員工生，信中說明：

1. 館舍進出需有人員值班及量測體溫，並以本校計資中心開發之刷卡管制系統進行實名制登錄。無法使用刷卡系統者，以紙本進行實名制登錄亦可。

2. 停辦室內100人以上，室外500人以上之集會活動；除上課與校隊訓練外，綜合體育館、體育館(舊館)及戶外游泳池暫停開放，會員權益以展延使用期限或退費方式處理。

如依前項說明而必須舉辦集會活動者，入口處應備妥乾洗手液，應落實實名制登錄並量測體溫；且禁止居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，或與居家檢疫、居家隔離的家人同住者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀者參加。活動進行時，現場應保持通風，全程禁止飲食，人與人之間亦應全程保持社交距離（室內1.5公尺、室外1公尺）且應固定個人活動範圍，同時所有參加者應全程配戴口罩。

3. 本校修課達100人以上之課程，需改為線上教學。修課人數未達100人，但無法維持室內1.5公尺社交距離者建議改為線上教學；進行實體課程者，務必全程全員配戴口罩。

4. 再次提醒，疫情期間請大家出門儘量戴口罩、勤洗手、與他人保持社交距離，並自我注意是否出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀。如出現疑似症狀，應確實戴醫用口罩，儘速至附近社區採檢醫院就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時，應主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否出現其他人有類似症狀；返家後亦應戴醫用口罩，避免外出。



