陳時中大讚警覺揪出本土！　2名一線醫師「各可領獎金1萬」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增7例新冠肺炎本土個案，其中5例在宜蘭羅東、1例在蘆洲、1例則是機師家人，其中1例案1202在羅東「銀河百家樂」遊藝場工作，因出現症狀就醫，另一例蘆洲個案也同樣出現症狀就醫。指揮中心表示，第一線醫師遇到疑似病例都有警覺，會給予通報獎勵金。陳時中也大讚「非常謝謝醫師提高警覺，對疫情防止貢獻很大。」

案1202為本國籍30多歲女性，於宜蘭縣羅東鎮中正北路「銀河百家樂」遊藝場工作。個案5月9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢，於今日確診（Ct值20）。

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案1203為本國籍60多歲男性，近期無出國史，5月7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，5月9日因發燒至醫院就醫採檢，於今日確診（Ct值18），感染源待釐清，已初步掌握個案接觸者115人，列居家隔離，其他接觸者持續調查匡列中。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這兩起不明感染源群聚，總共有3個案例，都是自行到醫院急診就醫，其中2位第一線醫院醫師警覺通報，符合之前公布的通報第五類法定傳染病確診獎金，兩位分別可領一萬元。