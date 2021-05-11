「顏寬恒你為什麼說謊」　陳柏惟：享受當網紅的快感？

▲顏寬恒（左）、陳柏惟（右）。（合成圖／顏寬恒提供、記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟，提案領銜人楊文元10日向台中市選委會遞交第二階段連署書，前國民黨立委顏寬恒更在臉書暗指陳柏惟不關注地方議題。對此，陳柏惟11日受訪時表示，「顏寬恒你為什麼說謊」，可能是為了個人的政治利益、享受當網紅的快感，又或者是加入了一個更大的詐騙集團政黨，所以才選擇開始說謊。

顏寬恒10日在臉書發文表示，整個台中地區的立委，以陳柏惟上的網路電視媒體時數最多，或許這其中有什麼成就感與必要性，但也難怪選民會抱怨與不滿，奉勸陳柏惟莫遺忘當初您孤身一人來此時的初心，莫辜負海線霧峰選民的包容與支持「不忘初心，方得始終，寬恒與您共勉之」。

對此，陳柏惟11日在立法院受訪時表示，「顏寬恒你為什麼說謊，每個禮拜我們都見面那麼多次」，或許是顏寬恒身邊有很多蒙蔽他的人，又或者是跟罷免團體走的太近，「就像是被騙的人到銀行匯款，警察跟你講這是詐騙集團，你還是不相信」。

陳柏惟強調，兩人在地方上都遇得到，顏寬恒卻騙群眾他沒有在地方服務；明明都知道他在國會的質詢率百分之百，顏寬恒卻還要拿記者會的片段，當作是在國會質詢的議題。

陳柏惟質疑，顏寬恒也許是為了個人的政治利益、享受在網路上當網紅的快感，又或者是加入了一個更大的詐騙集團政黨，所以才開始選擇說謊，作為一個朋友，他還曾親自打電話給顏寬恒，邀請對方參加演唱會，甚至還同台演戲過，「看著他一步步墮落，在詐騙黨的影響之下，我希望他早日走向正道」。

陳柏惟也說，有良知與智慧的台灣老百姓還是佔多數，顏寬恒如果持續用說謊的方式走向旁門左道，只會讓他的群眾越來越少。

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