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「羅智強就是為了聲量生存的人」　台灣基進諷：可憐啊要蹭到台中

▲▼台北市議會,台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟，國民黨革實院院長、台北市議員羅智強積極投入，甚至宣稱要投入2022年台北市長選舉，引來外界質疑罷免案成為2022年選舉前哨站。對此，台灣基進組織部主任李雨蓁受訪時表示，「我想是這樣沒錯」；台灣基進新聞部主任張博洋諷刺，「可憐啊，蹭聲量要蹭到台中去」。

「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟，提案領銜人楊文元10日向台中市選委會遞交第二階段連署書，總計3萬2310份。對此，台灣基進11日召開「五個不同意，台灣更有力」記者會，宣布將以上街宣講、全台巡迴辦講座等方式，力拚達成「堅決五不，中共止步」的目標。

▲台灣基進舉行「五個不同意，台灣更有力」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣基進組織部主任李雨蓁。（圖／記者林敬旻攝）

李雨蓁會後受訪時表示，一開始在還沒有其他國民黨相關民代涉入時，羅智強就非常大力地推動罷免，之前對前高雄市長韓國瑜也是捧得非常大力，台灣基進認為羅智強是來蹭聲量的，過去他是前總統馬英九的幕僚，「他就是為了聲量而生存的一個人，並沒有核心價值跟理念」。

李雨蓁指出，很多人想用利用罷免陳柏惟賺取自己的聲量，還包括台中市長盧秀燕、前國民黨立委顏寬恆等人，當罷免團體在打空汙時，問責的人是陳柏惟不是盧秀燕，且每次當罷免團體送出連署書、有所動作時，顏寬恆的臉書幾乎跟罷免團體同步，他們已經變成國民黨的附隨組織。

張博洋則諷刺羅智強，「可憐啊，蹭聲量要蹭到台中去」，雖然說要選台北，但行為好像要選台中；之前看起來像要選桃園，後來看起來像要選高雄，「所有台派的民代在被罷免時，都有羅智強的一份，你到底多討厭台灣人」。

▲台灣基進舉行「五個不同意，台灣更有力」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣基進新聞部主任張博洋。（圖／記者林敬旻攝）

張博洋呼籲，羅智強畢竟是台北市議員，還是多多專心在選區，好好經營自己的選區，而不是全台灣到處蹭聲量，否則不僅台北市長選不上，連台北市議員要連任可能都有困難。

台灣基進黨主席陳奕齊認為，羅智強常常站在台灣更好的對立面，而且在全台灣都這樣做，好像扮演了中共在台灣顛覆民主的角色，把民主糾錯的罷免變成報復性罷免，將議題討論的公投變成極端意見、非黑即白，好像一項公投就只有一個考慮，其實就是顛覆台灣民主的作法。

陳奕琦認為，一旦台灣的民主、本土施政被干擾，對國民黨來說最有利的，就是2022年的選戰可以進一步收割，而中共最好拿下台灣的作法，就是利用台灣的民主、選戰拿下，「2018他們成功過一次，他們一定會再複製這個做為」，呼籲民眾在8月即將到來的公民投票，不要輕忽這五張選票所帶來的危機。

▼台灣基進黨主席陳奕齊。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣基進舉行「五個不同意，台灣更有力」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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