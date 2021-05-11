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刪Q總部遞交二階罷免連署書　台灣基進：台灣應先關注自身安全

▲台灣基進舉行「五個不同意，台灣更有力」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣基進召開「五個不同意，台灣更有力」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟，提案領銜人楊文元10日向台中市選委會遞交第二階段連署書，並向中選會喊話要「罷免綁公投」。台灣基進黨主席陳奕齊11日表示，台灣人民現階段應該要面對是台灣自身安全的問題，不是這些非黑即白、被政治操作的公投，呼籲民眾用五張不同意票，讓台灣更有力。

「刪Q總部」10日前往台中市選委會遞交第二階段連署書，總計3萬2310份，並呼籲民眾「要勇敢站出來」。對此，台灣基進11日召開「五個不同意，台灣更有力」記者會，宣布將以上街宣講、全台巡迴辦講座等方式，力拚達成「堅決五不，中共止步」的目標。

▲台灣基進舉行「五個不同意，台灣更有力」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣基進黨主席陳奕齊。（圖／記者林敬旻攝）

陳奕齊表示，一連串的報復性罷免對台灣民主早成莫大傷害，台灣基進早在一個月前就已譴責國民的政治算計，原本不希望表態公投主張時帶動的極端情緒，讓蜇伏的紅色敵人操作在對陳柏惟的罷免連署，但如今既然二階段連署已經送件，也是時候站出來將台灣基進對公投的態度向社會大眾說明。

陳奕齊說明，檯面上的公投議題並不是非黑即白，卻被政治操作到極端分裂，以美豬來說，不只攸關食安，更牽涉台美交往的深化選擇與否，原本用政府把關、消費者自由選擇就可以解決的問題，卻被國民黨拿來疏離台美關係，操作成非黑即白的極端議題，而這背後最開心的，就是中國共產黨。

陳奕齊指出，在這個中共軍機、航空母艦擾台常態化的時刻，美國、世界各國的軍事專家都不斷提醒台灣與國際社會，中共可能在未來的2至6年內攻打台灣，經濟學人甚至把台海形容為地表最危險的地方，台灣人民在這個時刻應該面對的，是台灣自身安全的問題，而不是這些非黑即白、被政治操作的公投，以及報復性罷免等相關問題。

陳奕齊質疑，現在台灣島內關心的議題，與國際專家學者、首領關心的議題，「產生平行宇宙的狀況，難道台灣人民不覺得詭異跟心驚嗎」，在共機施壓常態化、國際軍事專家緊盯台海的時刻，台灣理論上應該最關心的議題，就是軍事國防的整備狀況。

▲台灣基進舉行「五個不同意，台灣更有力」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣基進組織部主任李雨蓁。（圖／記者林敬旻攝）

台灣基進組織部主任李雨蓁表示，對於中國與國民黨來說，陳柏惟就是卡在他們喉嚨中的魚刺，「中國與國民黨非常想要把我們剔除掉，因為當有魚刺卡在喉嚨時，他們想要無聲無息、神不知鬼不覺地吞噬台灣，這件事就會不斷被提出來」，所以才會透過假的公民團體來做這件事。

李雨蓁指出，早在罷免團體還沒送出二階連署書時，台中市選委會就主動發出公文函，建議中選會將罷免陳柏惟的投票與公投綁在一起，行政不中立的台中市選委會做出這樣的舉動，也代表以台中市場盧秀燕為首的台中市政府，是真的非常想要拔掉陳柏惟。

台灣基進台南黨部主委李宗霖預告，台灣基進5月底從高雄黨部出發，陸續在屏東、台南、嘉義、彰化、台中、苗栗、新竹、新北、台北、宜蘭等縣市，舉辦全台舉辦講座、客廳會以及街頭陸戰，說服民眾在8月投下五張不同意票，也是很好的機會讓台灣背對中國、走向世界。

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