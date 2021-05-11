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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

正面喊話顏寬恒！　陳柏惟邀請上直播「對我破口大罵都接受」

▲▼顏寬恒（左）、陳柏惟（右）。（合成圖／顏寬恒提供、記者屠惠剛攝）

▲顏寬恒、陳柏惟。（合成圖／顏寬恒提供、記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

「刪Q總部」10日宣布，台灣基進黨立委陳柏惟罷免案二階連署「提前達標」。前立委顏寬恒透過臉書發文向他喊話「不忘初心」，而陳柏惟則回應要邀請他上直播聊聊，解開誤會，甚至要破口大罵都可以。

顏寬恒表示，地方民意代表是來轉達跟解決烏日霧峰民意的公器，也遇到許多鄉親抱怨，希望您先解決地區的空污問題，食安問題；他也奉勸陳柏惟，「莫要遺忘當初您孤身一人來此時的初心，莫要辜負了海線霧峰選民的包容與支持。不忘初心，方得始終，寬恒與您共勉。」

陳柏惟回應，致寬恒兄「邀請顏兄開場直播，鄉親們都非常期待」，自己向來重視選民的意見，也公開說過您是地方最大的頭人，可惜您身邊的人和罷免團體走得太近，不免容易受到影響，文章內容多有影射與偏頗，讓相信政治可以理性的選民嘆氣。也想跟您介紹一下我們團隊辛勤的工作內容，讓寬恒兄了解並給予建議。

陳柏惟表示，台灣基進作為一個小黨參政，如同您父親以無黨之姿進入政壇，勢必動輒得咎、瞻前顧後，甚至不斷被貼標籤，那些似是而非的言論，傷害最大，您父親一定最了解；「有就有，沒有就沒有」而我們從政就是針對中國對台灣的危害，這是台灣人的共識，然而正經的法案包含「代理人法」、「兩岸人民關係條例中資修正等案」，都是被中國國民黨拉下，「護照正名台灣」更是沒人出席，全台灣只有中國國民黨「反對台灣正名」，在野監督在野，以大欺小，莫此為甚。

陳柏惟也提到，從中火以科學立論到燃氣機組的優勢、向行政院爭取烏日全民運動中心的設立，再到全民國防、防堵中資滲透的危機、疫情醫護的關懷，以及選區內交通改善的爭取、校園教育設備周邊全力爭取，質詢全勤沒缺席，選服案件累積近2500件，從影視團體陳情、母語團體陳情，地方的路面、燈光、號誌，地區水管更換抓漏，各式民眾生活百事，團隊一直都很拼命。

陳柏惟說，看到顏寬恒開始拍MV、上節目、拍連續劇，真心為對方高興，也還記得第一次打給對方是前年政見發表會前夕，但後來不知道發生什麼事情，幾次撥電話都未接，邀請看演唱會未能成行。

陳柏惟提出邀請，希望能約顏寬恒碰個面聊聊減少誤會，自己盡量避免把他跟國民黨或罷免團體做連結，卻也不希望對方一直被錯誤訊息蒙蔽，只好公開邀請上直播，純請益、不辯論、不鬥嘴，看有什麼誤會，「或是對我的期許，甚至對我破口大罵我都接受，我很尊敬寬恒兄，大家來聊聊，一起到地方走走，努力讓中二更好，更是百姓之福。」

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