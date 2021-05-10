▲新北各農漁會新任三首長上任，侯友宜親頒證書賀匾勉勵。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市110年度農漁會屆次改選已圓滿落幕，10日市府舉辦盛大恭賀典禮，邀請各農漁會新任三首長及理、監事到場相互交流、認識，市長侯友宜親自到場為當選者頒發證書及賀匾，除祝賀順利當選，也勉勵農漁會於新屆次中繼續為農漁業及農漁民朋友打拚。

新北市計有24家基層農會、1家直轄市農會及5區漁會，共計30家農漁會，農漁會各項業務均表現亮眼，依行政院農業委員會統計2020年全國各鄉、鎮、市農會綜合事業盈餘排序，前3名分別由本市板橋區、新莊區及中和地區農會獲得，新北更有多達7家農會躋身全國前10名。

農業局表示，109年度新北市計有10家農會及1家漁會榮獲農業金融體系最高榮譽「農金獎」，比起前年增加3家農會與1家漁會，各農漁會為精進營運及提升服務績效所投入努力受各界肯定。

▲此次特別與致理科技大學多媒體設計學系合作，將新北農漁產品與特色景點融入匾額設計。

新北市各農漁會本年度屆次改選共選出理事304人，監事98人，聘任總幹事28人，總計430人，由新任理監事帶領農會團隊持續為農漁民朋友服務，今日侯友宜代表市府頒發當選證書及賀匾，恭賀新任選任人員。

新北市農會理事長林讚枝表示，服務鄉里是農會的職責，未來農會將更加兢兢業業，協助農民朋友開拓通路，並持續研發農產加工商品，為新北農產加值，替農友及市民提供最優質的服務。

萬里區漁會新任理事長林榮欽亦表示，將在新屆次中繼續為漁民朋友打造更好的環境，提升漁民服務品質並幫助漁產品銷售，讓新北漁業發光發熱。

侯友宜表示，農漁會是市府最好的夥伴，多年來不僅在地方辛勤耕耘，奠定各地區農漁產業基礎，更協助市府宣導與執行各項農漁業政策，以及配合紓困與振興各地農產，本次市府為感謝農漁會付出。

侯友宜說，此次特別與致理科技大學多媒體設計學系合作，將新北農漁產品與特色景點融入匾額設計，為新北各農漁會打造專屬賀匾，未來市府也將在新屆次中與各區農漁會緊密合作，成為新北農漁民朋友最強力的後盾，市府、農漁會鬥陣來打拼，讓新北農漁業再創高峰。

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