▲龜吼「漁夫市集」推母親節感恩回饋，超值好禮獎不完滿載而歸。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北特產「萬里蟹」產地新北萬里「漁夫市集」，9日推出母親節「龜吼漁Crab星期日」集客活動，不僅能大啖現撈的生猛海鮮，還可遠眺北海岸無敵海景，另有消費滿額或舞台區拍照上傳個人臉書即可兌換刮刮樂1張，有價值2000元海鮮禮盒相送，現場刮中大獎的民眾大呼幸運，都說是送給媽媽最好的母親節禮物。

漁業處表示，本次集客活動廣受民眾好評，限量150份的漁Crab海鮮福袋，是在地船家提供的新鮮漁貨，內容物由三點蟹、透抽、小卷等在地漁產品隨機組合，市價300元超值價只賣150元，上午10點就湧入排隊人潮，11點開賣半小時內銷售一空。

▲民眾手伸進抽獎箱想要抽中價值2000元海鮮禮盒。

漁業處說，還有消費滿額或舞台區拍照上傳個人臉書可兌換刮刮樂1張，刮刮卡獎項豐富，包含50元至500元不等的市集折價券及市價2000元的海鮮禮盒，海鮮禮盒內除了有紅甘、透抽、小卷、白鯧、白蝦等在地漁獲外，還有當地盛產的三點蟹，讓民眾隨時都可品嚐萬里蟹的鮮甜。

另外市集為歡慶母親節，現場免費提供400朵香皂康乃馨供掃描「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專QRcode按讚及分享本活動貼文的民眾領取，獲得香皂康乃馨的民眾直呼太實用了，既應景又防疫！

▲現在排隊人潮等刮刮卡等好禮。

龜吼市集為半戶外開放空間，場內空氣流通，且因應疫情市集管理商業於5月4日進行整體環境消毒工作，而攤商除於開業前後及營業期間皆不定時用稀釋漂白水消毒用餐區桌椅外，亦主動做好自主健康管理，包含配戴口罩、測量體溫等防疫措施，以提供安全用餐環境

漁業處指出，並為維持國內疫情之穩定控制，本活動配合政府「COVID19 新冠肺炎」防疫新生活運動，採行實聯制措施，遊客進入市集需先掃描QRcode連結至Google表單簡易填寫個人資料，不僅方便通行且確保個資不外洩，讓前往市集的民眾們安心購物。

▲因應疫情，活動現場準備立牌QR碼等民眾網上填寫資料。



漁業處長張麗珍表示，龜吼漁夫市集座落在龜吼漁港旁邊，緊鄰北海岸美麗的維納斯海岸線，場內除販賣在地漁船捕撈的生鮮魚貨攤商外，也有提供代客料理、熱炒現吃及乾貨、飲料的攤商，讓遊客吃喝採買一次滿足。

張麗珍說，龜吼漁夫市集近年已成為北海岸假日遊客必訪的熱門景點，場內販售的花蟹、鮮魚、龍蝦等魚貨不僅新鮮，價錢也公道合理，除了買回家也可在現場馬上享用，尚青海鮮搭配180度無敵海景，漁港魅力爆表，來北海岸遊玩的民眾千萬不要錯過。

▲龜吼漁港母親節打卡活動打卡就加送刮刮卡。

▲桌上另有立牌分享貼文就可以兌換香皂康乃馨。

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