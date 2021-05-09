32年前國民黨政戰文宣曝　學者：昔「促統」有骨氣現在是「被統」

▲32年前，國民黨執政時的政戰文宣。（圖／范世平臉書）



記者陶本和／台北報導

學者范世平9日在臉書分享32年前的政戰文宣，揭露這些年來國民黨、民進黨的變化。他表示，當時執政的國民黨是「反共、反獨、促統」，那時的「統」還算有骨氣，但現在只能是「被統」；而現在民進黨跟過去國民黨一樣都是反共。

范世平表示，他在整理舊物時，找到1989年在成功嶺參加大專寒訓時的政戰文宣，那時是國民黨的李登輝擔任總統。他說，當時中國大陸不放棄武力統一台灣，仍固守「四個堅持」，而「和平統一」根本是假的。

對於當時國民黨的政戰文宣，范世平表示，要台灣人謹慎面對赴中投資與文化交流，還強調「大陸熱，不要熱昏了頭」，甚至認為兩岸談判「談何容易」。

范世平說，當時「反共」氛圍還很濃厚，因此把中共畫成「匪幹」的形象，穿著毛裝，一副凶神惡煞的樣子，非常醜化。

有關當時的國民黨，范世平表示，是「反共、反獨、促統」，當時的「統」還算有骨氣，要主導「三民主意統一中國」；而現在的國民黨是「親共、反獨、可統」，前總統馬英九過去的「不統」，是「不願意統一」，現在是「不排除統一」，但恐怕只是「被統」而已。

至於民進黨，范世平表示，主張「反共、促獨、反統」，這與國民黨過去一樣是「反共」；特別的是，當時文宣把民進黨醜化成喊打喊殺的暴力份子，他則表示，不可否認，民主化剛興起，民進黨採取本土訴求與激進的街頭抗爭。

范世平說，當時民進黨吸引比較多基層的勞工與農民支持，國民黨則是走菁英路線，深獲中產階級的支持。不過，在32年後，民進黨的支持者是年輕人與中產階級，而國民黨「韓粉化」之後，反而日益激進。

▲▼32年前，國民黨執政時的政戰文宣。（圖／范世平臉書）