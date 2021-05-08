海軍開始吃美豬　美女發言人轟蔡政府：欺騙國軍弟兄不可取！

▲國民黨發言人洪于茜抨擊蔡英文政府誠信破功。（圖／取自「國民黨發言人」臉書）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府在今年1月開放含萊克多巴胺美豬進口，前國防部長嚴德發曾宣示「國軍優先使用國產食品」，但海軍左營副供站已在3月正式購入美豬。對此，國民黨美女發言人洪于茜痛批，當前蔡政府的問題在於失信於民，任何的保證很快就破功，「欺騙國軍弟兄不可取」。

有海軍官兵在「靠北長官2021」臉書專頁PO照發文，爆出有部分進口美豬，產品外箱包裝上雖註明原產地為台灣，但內包裝原產地確標示美國，且還是用疑似貼紙的東西貼上。對此，國防部4日出面證實此事，但強調食品的標示符合衛福部規範，且送驗後確認不含萊克多巴胺。

對於海軍開始食用美豬，洪于茜指出，國防部一開始承諾國產豬優先，卻被踢爆根本是美豬，承諾破局，為何卻沒人願意承擔；此外，重點不在於標示的是產地或是加工地，而是國防部的承諾破功，掛羊頭賣狗肉，公然讓美豬洗產地，欺騙國軍弟兄不可取。

洪于茜抨擊，蔡政府只敢喊台灣豬優先，卻不敢將禁止萊豬相關規定明文入法，這樣看來「學生、國軍、警消膳食皆不使用美豬」的承諾，也根本無法讓民眾安心信任。

洪于茜說，民進黨發言人花一堆篇幅解釋原料可來自國外進口，就算是進口肉加工也符合國產優先 ，但國防部口口聲聲說，使用的是具CAS優良標章的國產豬肉，甚至一再強調國軍伙食採購本土豬肉到2022年底，對照民進黨如今的回應，只是再度認證「國軍吃美豬，國防部早知道」。