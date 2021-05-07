國民黨主席選舉辦法出爐　韓國瑜今天「不會」有任何宣布

▲國民黨秘書長李乾龍、組發會主委李哲華張貼「年中國國民黨主席選舉」公告。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席選舉7月24日改選，今（7日）黨中央貼出選舉公告，由於這次參選黨主席，史無前例要先繳1千萬元保證金，引發議論。對此，國民黨指出，因為在黨產會不當追殺下財務困窘，才訂定此規範，若無法當選就退回。

國民黨指出，保證金制度絕非要額外收取費用，而是希望有意參選黨主席的黨員同志能體諒黨當前財務困窘，在國民黨面臨財務困難時刻，為了落實募款責任額的收繳，彰顯黨主席候選人都願意承擔解決黨的財務困難。

國民黨今（7）日上午公告黨主席選舉事項，今年黨主席選舉將於6月3日至4日領表；6月7日至8日登記；7月24日投開票。依據規定，領表參選時需繳交領表登記費20萬元；登記時需繳交作業費300萬元，同時需繳納保證金1000萬元（可開立本票）。

至於高雄市前市長韓國瑜是否決定不參選，國民黨黨秘書長李乾龍7日受訪表示，今天才公告，未來韓國瑜會不會領表登記他不清楚。

高雄市前新聞局長王淺秋7日在廣播節目《千秋萬事》中談到此事時表示，「第一時間就有媒體記者問我說『韓國瑜不選黨主席，7日會用臉書公布』，我第一時間就說，沒有這件事情，首先今天不會有任何宣布，之前也一再跟大家報告，韓國瑜選或不選，還在評估階段，一旦決定自然就會跟大家說明。」