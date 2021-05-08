獨／江啟臣2條件勸退朱立倫破局　影子內閣總召首度搬上檯面

▲國民黨前主席朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席選舉7月24日改選，中常會5日訂定出選舉辦法，國民黨主席江啟臣於4月27日關鍵時間點密會前主席朱立倫，打算將影子內閣及優化智庫兩大任務交給朱，希望他以高一階的統籌之姿擔任總召集人，不必一定參戰黨主席，外界解讀，此意等同由江啟臣連任，並支持朱參選2024，而影子內閣總召一職也首次被搬上檯面討論。

參選不是破壞團結 整合才是首要之務

國民黨主席江啟臣4月底邀請朱立倫私下會面，江向朱提出以影子內閣模式分工、優化智庫等意見，乍聽之下，等同江啟臣連任黨主席，由朱立倫參選2024，但知情人士透露，江啟臣同時也向趙少康、韓國瑜陣營放話，表示將支持對方參選總統，因此這場密會沒有結論，僅達成「有合作空間」的初步共識。

對此，黨內人士認為，江對朱的承諾應檯面化，既然兩人都認同分工態勢，密門協議反讓人質疑，引起過多猜忌，不如開誠布公的對外說明，清楚擘畫出未來藍圖，也更能讓支持者了解即將到來的佈局策略。

如今朱立倫已表態願意承擔，黨內人士認為，明年的關卡對朱立倫來說應該不是難題，他有足夠的實戰能力，更具有16年的地方執政經驗，若黨中央認為出來參選就是破壞團結，就必須在黨主席選戰將攤牌之際全力整合，讓黨員形塑出共識，不該僅是私下協商，給外界搓湯圓的印象。

另一方面，黨內人士也質疑，下屆黨主席若籌不出2022所需的近30億糧草，又一如過往的充斥派系支配，國民黨2024將再次陷入低谷，一蹶不振。

千萬入場券有困難？ 2022糧草堪憂

根據國民黨選舉作業細則規定，參選人領表時需繳交領表登記費20萬元，登記時需繳交作業費300萬元，並繳納保證金1000萬元，等同需花1320萬換取入場券。

已表態爭取黨主席的孫文學校校長張亞中對此相當不滿，批評形同黨內排貧條款。對此，黨務人士表示，國民黨經費拮据早已不是新聞，每個月黨務耗費3千多萬，江啟臣也對每個月經費籌措耗費相當多心力，若張亞中對1320萬有意見，日後選戰以相同的標準在2022縣市議員佈局，競選經費問題更是雪上加霜。

再者，2022的縣市長選戰，張亞中、江啟臣要如何調和鼎鼐、以主席之姿運籌緯握，整合台北、桃園等地區選將，推出有力人選收復失土。另外，回顧江啟臣當初在高雄市長補選一役提名李眉蓁，被視為地方派系整合的結果，若2022故技重施，國民黨的未來令人憂心，連帶影響2024大選結果。

藍營在野有志難伸 奪回政權才是關鍵

一名地方人士指出，對國民黨而言，2024不能再為選而選，長期以來國民黨一直被人詬病是內鬥內行，不斷在內耗中錯失良機，他舉例，2020大選時，民進黨當時也出現賴清德挑戰蔡英文的內鬨戲碼，本是藍軍趁勢整合，一舉重新奪回政權的良機，反倒因為各方整合未果，最後竟連高雄都得而復失。

該人士認為，總統大選已落幕超過一年，國民黨經此大敗，未來勢必推出強力人選，才有機會奪回政權。否則只要居於在野，有再多理想都是空談，上屆參選未果的黨內天王，應以大局為重，否則將「宋楚瑜化」，只是重蹈覆徹、徒費糧草而已，初選應以公平、公正、透明的方式，凝聚人氣與實力，推出實質政見，方有機會翻轉戰局。