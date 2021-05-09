「三位媽媽同一個心願...」國民黨母親節溫馨喊話：堅決反對孩子吃萊豬

記者楊蕓／台北報導

國民黨宣布要送給全國母親們的母親節禮物，就是用公投擋下萊豬，繼8日前往各縣市菜市場掃街宣傳，9日母親節再推出溫馨影片，以 「三位媽媽同一個心願...」打母親牌，參與拍攝的議員王鴻薇、鍾沛君和江怡臻以職業媽媽的身份，紛紛表示最大的心願就是小孩健康長大，同時呼籲民眾8月28日站出來，在反萊豬公投投下同意票。

▲國民黨母親節推出溫馨影片宣傳反萊豬公投。（圖／翻攝自國民黨臉書）

國民黨表示，今天是母親節，祝福大家母親節快樂，媽媽們最平凡的願望就是期待自己的孩子能夠平安、家人能夠健康，免於擔心。然而，政府開放萊豬是讓每一位媽媽更加擔心自己孩子與家人，讓人民活在擔心與害怕的政府不是好的政府。

萊克多巴胺豬肉已經開放進口台灣，國民黨指出，豬肉是台灣人最常食用的肉類，豬肉的食用量是牛肉的6倍、是羊肉的37倍，政府缺乏符合國人飲食習慣的健康風險評估，就開放進口；萊克多巴胺影響風險最高的四大族群，小孩、孕婦、老人、心血管疾病患者，這些都是深愛的家人，政府不應讓家人承擔額外的風險。

「政府給人民的應該是幸福，不是磨難。」國民黨表示，公投是我們最終的解決方案，只要公投通過，開放進口的法規就會失效，政府只能阻擋萊豬，並再次呼籲民眾8月28日反萊豬公投投下同意票。