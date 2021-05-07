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參選黨主席先繳1千萬保證金　李來希嘆：國民黨窮的是志氣

▲▼李來希。（資料照／記者周宸亘攝）

▲李來希。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨日前於中常會通過黨主席選舉作業細則與期程表，參選者須繳納1000萬選舉保證金，引發議論。已表態參選的台灣孫文學校總校長張亞中批評，黨主席參選新規定只認錢不認人，排除庶民參選權。前全國公務人員協會理事長李來希感嘆，國民黨真的窮了，國民黨窮的不是錢，國民黨窮的是「志氣」。

根據通過的選舉作業細則及時程表，6月3、4日開放領表，7、8日正式登記，7月24日投票，領表時要繳20萬領表費；登記時則要繳交選舉作業費300萬（過去為200萬元）。前者不退費，後者視實際選舉支用情形多退少補。登記參選時都要預繳第一年募款責任額做參選保證金，其中黨主席責任額為一年1000萬元。

李來希痛批「國民黨是在選金牛嗎？」，參選資格拉高的不是學歷、不是經歷、不是黨齡、不是對黨的貢獻，更不是對黨未來願景的期盼，而是拉高候選人口袋的深度，這不是排富條款，而是排貧條款，只有有錢人才玩得起的遊戲規則，看了真是讓人忍不住搖頭再三，感嘆自己生錯了家，投錯了胎！

李來希表示，2018年市長選舉，有人因為繳不起參選資格保證金，放棄參選並提起訴訟，正在尋求釋憲。國民黨家道下墜，不思進取，好的不學，竟拿壞的學，提高黨主席參選保證金主要理由是國民黨窮了，國民黨真的窮了，國民黨窮的不是錢，國民黨窮的是「志氣」，窮到見錢眼開，國民黨只要選對了人，錢自然而然就會源源不絕的湧進來，票自然而然就會跟著進來，一旦選錯了人，縱然是家財萬貫，票還是進不來，歷史已經非常清楚的告訴我們，國民黨曾經是富可敵國，還是倒了，而且倒得非常非常徹底，迄今成了落迫戶，還在迷信「錢」的功能？

李來希感嘆，國民黨如果連這麼簡單的道理都不懂，區區幾十萬人的選舉就要花那麼多的銀子，這個黨我看還是繼續在野吧！這樣的為自己量身定做的現任黨主席，還有臉談國民黨未來的發展嗎？他無奈，「對一個毫無願景的政黨，除了搖頭之外，除了嘆息之外，我們還能說些什麼？唉！」

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