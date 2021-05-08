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劍指北市？青平台智庫高規格引關注　鄭麗君：最重要做自己的理想

記者陳家祥／台北報導

前文化部長鄭麗君卸任後回任青平台基金會董事長，8日舉辦「永續民主研究中心」及「民主治理學院」成立儀式，同時召開「台灣．下一步．永續民主」論壇開幕式。此步規劃被視為參選台北市長的起手式，她受訪表示，不管未來會不會選舉，或者是擔任其他職務，「我想最重要做我自己的理想。」

▲▼鄭麗君主持「青平台基金會『台灣˙下一步˙永續民主』論壇」。（圖／記者陳家祥攝）

▲鄭麗君主持「青平台基金會『台灣˙下一步˙永續民主』論壇」。（圖／記者陳家祥攝，下同）

鄭麗君受訪表示，選舉是民主的一部分，但民主不是只有選舉。從事公共事務跟從政，其實是為了一份理想，尤其應該是為他人追求一個更好的社會，讓大家可以追求更好的生活，始終是我內心的想法。

「所以我卸任之後我有機會反思，過去30年我們民主化了，現在民主治理的成果也受到國際肯定。」但鄭麗君說，如果展望年輕人未來的30年，那我們希望能夠追求一個更好的社會，那我們把它稱之為一個永續民主的社會。那我們希望它是一個共好的社會，人人都有機會是一個未來比現在更好的希望。

鄭麗君提到，社會要面對上數位轉型、能源轉型、低碳轉型等挑戰，所以我想在民間的這個身份，我們透過青平台來打造一個社會對話的平台。同時也成立永續民主研究中心，以及民主治理學院，希望邀請社會各界體制內外的朋友，尤其是跨世代、年輕人一起來思考下一步。

▲▼蔡英文、吳怡農出席鄭麗君主持的「青平台基金會『台灣˙下一步˙永續民主』論壇」。（圖／記者陳家祥攝）

鄭麗君說，這是她長期以來很想做的事，不管未來有沒有選舉，或者是未來有沒有機會擔任任何職務，「我想，最重要的還是忠於自己的理想，那這也是我做政治的方式」。

媒體追問，透過選舉期許年輕人未來30年更好的社會，也是一個方式？鄭麗君說，在此刻的台灣已經民主化了，民主治理都是現在進行式，總統蔡英文也提出2050淨零碳排的未來願景，社會各界一起來思辨社會願景，青平台願意提供這樣的平台，這是一個她內心長期想做的事情。

「所以我也沒有想那麼多，不管未來會不會選舉，或者是擔任其他職務。」鄭麗君說，未來不管以什麼樣的身分，理想是一致的，目標就是一個大家共好的社會，所以我忠於我自己的心裡的一份期待，然後邀請各界朋友一起來做」。

▲▼蔡英文、吳怡農出席鄭麗君主持的「青平台基金會『台灣˙下一步˙永續民主』論壇」。（圖／記者陳家祥攝）

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