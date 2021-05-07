蔡英文曾拉3千人線上入黨　民進黨：勿貼「線上入黨」負面標籤

▲總統蔡英文去年5月號召超過3千人線上入黨。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨前評委召集人趙映光之子趙介佑，疑涉吸毒、詐財，重創民進黨聲譽；而「黑道入黨」一事，也捅破黨內長年透過人頭黨員左右黨職選舉的弊端。針對外界質疑「線上入黨」恐會讓有心者鑽漏洞，顏若芳表示，線上入黨手續繁瑣，不如紙本便利，且黨非常重視所有黨員，不應該把線上入黨的黨員都貼上了錯誤的負面標籤。

民進黨發言人顏若芳表示，民進黨線上入黨的手續，相較紙本入黨來說「沒有比較簡單」。線上入黨者必須在網站上填寫手機外，也必須留下電子信箱，更需要上傳身分證正反面圖片、個人大頭照以及簽名圖檔，相關程序也同樣繁瑣，以確保入黨者的自主性與真實性。

「民進黨非常珍惜也重視加入民進黨的支持者，也相信願意成為黨員者，多數都是基於自主認同的行為。」顏若芳強調，透過線上入黨的黨員願意完成這麼繁瑣的入黨手續，相信都是高度認同民進黨，民進黨除了感謝這些外，也要鄭重向外界澄清，不應該把線上入黨的黨員都貼上了錯誤的負面標籤。

另外，黨內人士表示，經檢視過去1年的線上入黨人數，去年約有4600多人透過網路線上加入民進黨，進一步細看每個月申請入黨的人數，都至少達到雙位數，僅少數月份才有達到三位數。

唯一特別大量的一次波段，來自於2020年5月。當時蔡英文號召年輕人線上入黨，去年5月線上申請入黨人數約為3千多人，是唯一突破千位數的月份，也證明蔡英文主席在2020年後重新擔任民進黨黨主席，確實展現魅力號召年輕人入黨。

至於2021年至今的每月入黨人數，也都和去年頻率差不多，約在兩位數到三位數間浮動。而在繳費期限前入黨人數會較多，主要也是為了確保來得及行使黨的權利，屬正常現象，並無特別異常的狀態。

黨內人士指出，無論是透過線上入黨或者是紙本入黨，都必須要經過中央黨部或地方黨部的實質審查，並不會有線上入黨就不用審查的問題。再者，民進黨新進黨員未來也都會透過即將建置的「黨員AI查核系統」來查核，若真有違規的個案也勢必無所遁形，民進黨一定會在制度面和執行面嚴格落實「排黑條款」，以回應國人期待。