政府投百億推「3新政」催生　蔡英文：孩子是我們的希望與未來

▲政院拍板新育兒政策，蔡英文7日稱政府要當神隊友。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen，下同）

記者蘇晏男／台北報導

為全面提高我國生育率誘因，行政院昨拍板「擴大不孕症試管嬰兒補助方案」、「增加產檢次數及項目」及「放寬育嬰留停及調整工時彈性」三大政策；此外，未來也將修法，提高育嬰留職停薪津貼至薪資的8成，且放寬育嬰假申請條件。對此，總統蔡英文7日晚間在臉書表示，安心生養，政府來當神隊友。

蔡英文指出，每次她在路上看到父母帶著小孩，都很想上前去跟他們說一聲謝謝。「孩子是我們的希望，也是我們的未來」，這次在母親節前夕，政府再推出友善育兒政策，讓各位想當媽媽的朋友、懷孕中準備當媽媽的朋友，以及剛當上新手爸媽的朋友們，都能夠減輕負擔。

在擴大不孕症試管嬰兒補助方案上，蔡英文表示，擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助範圍，每胎最高6次，若是一般民眾，第一次最高10萬元、後續最高6萬元；中低收入民眾則每次最高15萬元；另外，人工生殖機構從原本的20家，大量提升到93家。

增加產檢次數方面，蔡英文指出，產檢補助從10次增加到14次，產檢假因應調整從5天增加為7天。再擴充產檢項目包含：妊娠糖尿病、貧血篩檢，以及2次超音波。

至於育嬰留職津貼從薪水6成提高至8成，蔡英文補充，夫妻可同時申請留停，更具有彈性；且今年8月起，育兒津貼再增加1000元，達到每月3500元，而明年八月起，將再增加到每月5000元。

蔡英文表示，要養育一個孩子，不只是個別家庭的責任，而是要「傾全村之力」才能做到。政府要當大家的神隊友，從育嬰到育兒，讓爸媽有更好的經濟條件、更多的時間陪伴，讓每個孩子都能健康平安快樂的長大。

行政院長蘇貞昌6日在行政院會上表示，蘇貞昌，這次提出的「擴大不孕症試管嬰兒補助方案」、「增加產檢次數及項目」及「放寬育嬰留停及調整工時彈性」三個政策，要再多投入100億經費，從7月1日開始實施，今年整體補貼達600億、明年850億，預計後年就將達千億。