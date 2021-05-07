疫苗將過期　黃珊珊爆：4／20後接種的恐打不到第2劑

▲黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

華航機師染疫擴大，從中央政府到地方政府，紛紛趁此機會鼓勵民眾出來施打疫苗，但台北市副市長黃珊珊7日在臉書質疑，台灣進口的疫苗，其中一批在5月底到期，另一批則在6月15日到期，而AZ疫苗施打後，必須間隔8到12周才能施打第2劑，「換句話說，如果沒有第3批疫苗進口的話，在4月20號以後接種疫苗，其實完全沒有機會打到第2劑」。

黃珊珊7日在臉書表示，最近疫情升溫，還是鼓勵大家接種疫苗，有疫苗可以打就趕快打。但中央6日卻在記者會上稱「AZ疫苗只打一劑就有86%保護力」，所以到底疫苗是要打1劑就好，還是要打2劑？還是說現在打完第1劑，就沒有第2劑可以打？直言應該要跟老百姓說清楚。

黃珊珊指出，中央宣布下周要開放第7、8類對象接種疫苗，包含軍人以及65歲以上長者，但是台灣進口的疫苗，其中一批在5月底到期，另一批則在6月15號到期，而AZ疫苗施打第1劑後，必須間隔8到12周才能施打第2劑，「換句話說，如果沒有第3批疫苗進口的話，在4月20號以後接種疫苗，其實完全沒有機會打到第2劑」。

黃珊珊表示，不管是1劑還是2劑，施打疫苗絕對比沒打好，尤其自己有較大機會接觸高風險族群者，有疫苗可以打就趕快打。