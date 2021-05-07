「有爭執我會處理」蔡英文出手　黑道入黨案止血救民進黨聲譽

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市黨部前評召趙映光之子趙介佑，因涉毒、詐欺，重創民進黨聲譽，陷入「黑道入黨」風波。身兼黨主席的總統蔡英文，5日在中常會後公開致歉並下令落實排黑條款；緊接著7日召開全國地方黨部主委會議，蔡在會中要求黨部主委，在制度面和執行面嚴格落實「排黑條款」。

黨秘書長林錫耀在會中也提出2點措施：第一，針對可能出現人頭黨員的部份，強化落實自主繳費、自主入黨，且要求入黨必填行動電話，若有異常重複者可複查汰除。

第二，為落實「排黑條款」，中央黨部將會在今年7月建置完成「黨員AI查核系統」。未來新進入黨者，除了既有的審查機制外，也會透過這個「黨員AI查核系統」加以比對，透過與司法院等公開資訊的複查，排除有問題的名單。

發言人顏若芳補充，未來系統上線後，新進黨員無論是透過紙本入黨或者是線上入黨，都會經過系統比對再進行實質審查。除了新進黨員外，也將針對2013年以來的黨員名單進行查核，確保落實2013年實行的排黑條款。

黨內人士指出，主席蔡英文在這次趙介佑或後續衍生出的黨內改革問題，非常的關心，事發後也有介入處理，這也是讓此次全國地方黨部主委會議出席率逼近100％的原因之一，在向黨內喊話黨務革新時，也獲得在場主委高度的認同。

據了解，蔡英文在會議中喊話，民進黨沒有不團結的空間，黨內派系如果有衝突的話，要先替黨想一想，如果有什麼問題都可以回到黨內解決，不要讓外界有見縫插針的機會，「黨內有衝突要解決，對外要團結挺台灣」。

與會人士指出，蔡英文過去在2008年首次擔任黨主席後，致力改造民進黨形象，如今13年過去，好不容易讓民進黨擺脫「染黑」的疑慮，決不會讓黨走回頭路。因此這次見到黨被外界批評黑道把持，蔡英文非常重視，才會親自介入處理，還公開致歉，緊急為「染黑風暴」設下停損點。

與會人士提到，蔡英文在會中有特別強調，黨內不管發生什麼爭議，都有機制、都有大人在，「我就是大人，至少我會處理」，再三強調如果有任何問題要回到黨內解決，有事情都可以跟她說或是跟秘書長講，不要把問題外部化。

另外，在此次會議前夕，嘉義市黨部主委黃露慧爆料黨籍立委王美惠引黑幫入黨，雙方隔空大打口水戰。而7日的會議中，傳出黃露慧當蔡英文面大吐苦水，遭台東縣黨部主委劉櫂豪嗆「不要再說」，雙方一度爆出口角。

對此，與會人士觀察，其實會議氣氛比預估的還要緩和非常多，「火爆程度大概只有預期的百分之一而已」；與會人士指出，大家情緒一來難免會講一些比較誇張的言語，「黃主委有講話，櫂豪委員也有發言，但後者僅是稱『個人認為是你們彼此間的問題，且王美惠委員也不在現場』等等，並沒有外界傳的這麼火爆氣氛」。