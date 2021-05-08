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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文喊話「我就是大人」　吳怡農：主席希望我們團結

記者陳家祥／台北報導

前文化部長鄭麗君主持的青平台基金會，8日舉辦「永續民主研究中心」及「民主治理學院」成立儀式，同時召開「台灣．下一步．永續民主」論壇開幕式。被問到主席蔡英文7日在會議表態「家裡不是沒大人」，受邀出席的北市黨部主委吳怡農說，「主席希望我們團結，人跟人之間的競爭是好事，但競爭不要影響我們最終的目標」。

▲▼吳怡農。（圖／記者陳家祥攝）

▲吳怡農。（圖／記者陳家祥攝）

吳怡農會後受訪時被問到，蔡主席昨在全國主委會議中，強調家裡不是沒有大人，是在對誰喊話？吳怡農一開始聽錯，先反問記者剛剛似乎沒有聽到這段話，隨後表示，不記得蔡主席具體的說詞，但重點是，主席希望大家團結，重點是在政黨裡面，有人跟人之間的競爭是好事，因為有競爭才有更好的人選，民進黨才會進步，但競爭不要影響大家最終的目標，就是團結起來為台灣做事。

吳怡農說，總統昨天以主席的身分，想要表達的是這件事，「競爭歸競爭，如果影響到我們的長期目標，這對民進黨、對台灣都是傷害」。

至於全國黨部主委會議討論排黑條款，似乎變成黨內互打？吳怡農說，「不會，完全不會」，昨天主席召開全國主委會議談了很多事情，其中之一是怎麼杜絕黑道人頭黨員的問題，這方面有一致的共識，很多具體方向也有共識，原則性的問題還在思考怎麼落實，但方向是非常明確，民進黨絕對不歡迎黑道人頭黨員。

至於如何看待2022各界對鄭麗君都有很高期待？吳怡農說，自己身為黨部主委，不是何在這件事情上有太多的評論，自己的工作室保持客觀、中立，這些問題可以問問鄭麗君本人。

媒體追問，鄭麗君是否是好人選？吳怡農說，她是好人選，但就如同他過去所說，民進黨有非常多好的人選，這也是民進黨的優勢，長期以來有這麼多獻身公共事務的人，不論是部長、市長還是民代，持續為台灣打拼，相信民進黨可以提出最強的人選。

而身為主委來支持青平台，是否會被質疑不中立？吳怡農強調，青平台本來就是長期支持為公益、為社會，青平台是社會中重要力量，「應該不至於啦（不中立）」。

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