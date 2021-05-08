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華郵記者通訊紀錄遭調查！踢爆川普醜聞惹禍　總編向司法部討說法

▲▼電話記錄。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲華郵記者接獲通知指出，美國司法部已取得他們的電話記錄，並對其進行調查。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

《華盛頓郵報》爆料，有來自政府的信函與官員證明，川普政府的司法部秘密獲取《華郵》記者的電話紀錄，以試圖調查他們在2016年大選中，就川普政府與俄羅斯的關係所做的報導。《華郵》對此大力譴責政府，並要求司法部做出說明，而司法部則表示，他們的調查並非輕率之舉。

據《華郵》報導，該報的2名現任記者中島（Ellen Nakashima）、米勒（Greg Miller）和已離職的恩圖斯（Adam Entous），在5月3日收到來自美國司法部的信件指出，該部已根據法律程序，取得他們在2017年4月15日至2017年7月31日的電話紀錄。信中也指出，檢方曾要求獲得這3名記者電子郵件中的通訊紀錄，卻遭法院駁回。

▲▼普丁,川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲華郵記者對川普與俄羅斯的關係進行報導後，司法部便對他們的通訊記錄進行調查。（圖／達志影像／美聯社）

信中並未說明司法部調查這3名記者通訊紀錄的原因，不過信中提到，記者曾在這3.5個月期間，發表一篇與美國機密情報有關的報導。該報導指出，阿拉巴馬州的共和黨參議員塞申斯（Jeff Sessions）曾在2016年總統競選期間，與俄羅斯駐美大使基斯里亞克（Sergey Kislyak）討論過川普的競選活動，而塞申斯後來也成為川普的第一任司法部長。

《華郵》代理執行主編巴爾（Cameron Barr）對政府利用權力，獲取記者的通訊紀錄深感不安，並要求司法部立即說明其干涉記者活動的理由。司法部事後辯稱「這是不得已而為之的調查步驟，並非輕率之舉」。美國新聞機構長期引用美國憲法中的《第一修正案》，譴責政府通過獲取記者的通訊紀錄，來調查報導消息來源，是不公正且嚴重衝擊新聞業的行為。

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