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美支持「疫苗免專利」淪空頭支票？　陸官媒：別光喊口號

▲▼拜登。（圖／路透）

▲拜登5日表態，支持豁免新冠疫苗專利。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

拜登政府拋出支持「豁免對新冠疫苗的知識產權保護」，面對各大藥廠、其他國家反彈聲浪，美方是否真的會實踐行動和世衛組織積極談判？大陸官媒《環球時報》今（8日)發表評論稱，如果擁有疫苗技術的國家共同支持暫時放棄針對新冠疫苗的知識產權保護，中國肯定不會阻礙協定的達成。關鍵在於美國是否「行勝於言」，而不是外界所講「空頭支票」。

拜登總統表示，支援印度、南非等國暫停新冠疫苗知識產權保護，世衛組織總幹事譚德賽讚揚美國的態度，並稱這是「抗擊新冠疫情的里程碑時刻。」 但是，德國、瑞士、等發達國家，甚至是藥廠等公開表示「反對」，中國外交部發言人也沒有直接使用開放疫苗專利的字眼。

對此，陸官媒《環球時報》評論首先表態，中國一直以實際行動支援疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，期待各方在世貿組織框架下積極、建設性地進行討論，爭取達成有效和平衡的結果。 「可以看出，中國對這個問題持總的開放和積極態度。」

評論稱，可以肯定的是，如果擁有疫苗技術的國家共同支持暫時放棄針對新冠疫苗的知識產權保護，中國肯定不會阻礙協定的達成，而是會為達成該協定作出積極貢獻。

▲▼美國貿易代表戴琪。（圖／路透）

▲美國貿易代表戴琪強調，美國支持保護智慧財產權，也支持豁免新冠疫苗專利以終結疫情。（圖／路透）

針對美方拋出「豁免疫苗專利」可行性？環時評論表示，「這將是一個漫長而艱難的過程。」目前情況也很複雜，拜登政府只是做一個政治表態，如果要達成協議實際落實，需要世貿組織的164個成員全都同意，有一個反對都不行。而且主要疫苗生產商不僅要公佈生產新冠疫苗的基本技術，還要提供相關技術，美國等取消全部原材料的出口限制。

評論強調，拜登總統如果沒有法律支援，單靠行政權力是做不了美國企業的主的，更做不了歐洲等合作企業的主。 這麼多環節只要有一個比較關鍵的進行抵制，這件事情就做不成。

外界也提出質疑，拜登政府是在開「空頭支票」，試圖擺脫國際輿論對美國囤積新冠疫苗，拒絕、拖延對外輸出新冠疫苗的批評？

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

▲印度新冠肺炎嚴重。（圖／路透）

對此，環時評論也指出，從善意的角度來看，必須鼓勵華盛頓的這一態度轉變，至少對全球抗疫的氛圍是一種正面推動。但是，美國是否會「行勝於言」，不能光是喊口號、上頭條新聞，最後由於「別人的原因」而失去了下文。

最後，評論強調，中國無疑是迄今對外輸出新冠疫苗最多的國家。有的西方媒體將中國外交部發言人的表態與戴琦尚無實際手段支持的表態置於同一語境之下，以此作為兩國在新冠疫苗問題上基本態度「積極」或「不積極」的標誌，這未免有些荒唐。 「畢竟，美國迄今的態度只是語言，而中國的態度是語言加行動。」

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