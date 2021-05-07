　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

科學家曝5到10年內可能「找到外星生命」　目標搜索太陽系之外！

▲外星人。（圖／取自Pixabay）

▲人類在未來5到10年之內，有望以太空望遠鏡觀測到外星生命的跡象。（圖／取自Pixabay）

記者張寧倢／編譯

人類長期以來對外星生命充斥著各種想像與猜測，然而，美國物理學會（APS）於4月的一場新聞發布會中表示，隨著擁有史上最大尺寸主鏡的「詹姆斯•韋伯太空望遠鏡」（James Webb Space Telescope, JWST）將於10月啟用發射，人類可能在未來5到10年之內找到「外星生命」的蹤跡。

總部位於美國加州的科學媒體網站「Interesting Engineering」（IE）指出，韋伯太空望遠鏡預計於10月發射，執行美國航太總署（NASA）的一項太空任務，望遠鏡6.4公尺的巨大主鏡需要折疊才能順利裝入火箭，飛向外太空，這是NASA有史以來製造出的最大尺寸的主鏡，它讓韋伯望遠鏡能比其他望遠鏡探測到更多來自太空物體的光。

俄亥俄州立大學研究生菲利浦思（Caprice Phillips）與她的團隊創建了模型來模擬韋伯太空望遠鏡對遙遠行星上的不同雲層與大氣狀況作出的反應，並於向IE網站提供的不公開新聞稿中提到，「韋伯望遠鏡可能在短短60小時內就能探測到太陽系以外的其他行星！真正讓我驚訝的是，在未來5到10年的時間裡，我們可能會在其他星球上找到生命的跡象。」

菲利浦思透過新聞稿表示，「氣體矮星」（Gas dwarf planets）被科學家們認為是可能存在生命的星體，但遺憾的是，我們的太陽系中並沒有像氣體矮星或是「迷你海王星」（Mini-Neptune）擁有氫、氦組成的厚重氣層的星體，也沒有其質量略高於地球的「超級地球」（Super-Earth），難以探測出如此遙遠之外的星體上是否存在「氨」，或是其他可能造成複雜分子的元素，而韋伯太空望遠鏡讓人類擁有科學的技術能力，去開始尋找這些生命跡象。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四 聲道聊時事

趕走過敏原，除蟎神器「小紫二代」＋清淨機只要2999元

ET快訊
集氣！柔道童昏迷第17天　近況曝光
台灣新首富「神秘鞋王張聰淵」　雲林起家廠區曝光！全村青年都是
李宣榕入院開刀！　認了「取出不屬於身體的東西」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國、印度供貨難指望　轉向中國求疫苗！已成多國「唯一選擇」

網紅失蹤11天…離奇陳屍路邊草叢！老公涉重嫌遭逮　IG甜蜜照曝光

校園SOD！兒子慘遭女教師「性虐」僅判3年...她否認：是學生想要

日本新冠重症人數創新高　大阪高齡設施爆群聚61確診14死

快訊／菅義偉宣布：延長緊急事態至5／31　範圍再擴大2縣！

科學家曝5到10年內可能「找到外星生命」　目標搜索太陽系之外！

6秒狂揍14拳！亞裔男推嬰兒車上街慘遭暴打　警方證實隨機犯案

男大叫嚇到森林野象　同伴震撼目睹他被瘋狂踩死「4根肋骨全斷」

柔道童瀕腦死引國外關注！《BBC》狠批台灣盲目尊師：輕視孩童人權

錯把除毛膏當刮鬍泡　他抹整張臉糗了！眉毛幾乎不見　頭髮也遭殃

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

汐止男「無痕跡虐狗」牽繩狂抽打　動保處難處罰...愛媽嘆：收屍處？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

動力火車脫口秀！顏志琳從小愛「抓鳥」　尤秋興難忘「鳥很好吃」...記者：你不是吃素嗎？

美國、印度供貨難指望　轉向中國求疫苗！已成多國「唯一選擇」

網紅失蹤11天…離奇陳屍路邊草叢！老公涉重嫌遭逮　IG甜蜜照曝光

校園SOD！兒子慘遭女教師「性虐」僅判3年...她否認：是學生想要

日本新冠重症人數創新高　大阪高齡設施爆群聚61確診14死

快訊／菅義偉宣布：延長緊急事態至5／31　範圍再擴大2縣！

科學家曝5到10年內可能「找到外星生命」　目標搜索太陽系之外！

6秒狂揍14拳！亞裔男推嬰兒車上街慘遭暴打　警方證實隨機犯案

男大叫嚇到森林野象　同伴震撼目睹他被瘋狂踩死「4根肋骨全斷」

柔道童瀕腦死引國外關注！《BBC》狠批台灣盲目尊師：輕視孩童人權

錯把除毛膏當刮鬍泡　他抹整張臉糗了！眉毛幾乎不見　頭髮也遭殃

藝銅做公益！義賣回饋社會　王令麟勉勵「終身學習、永不放棄」

中國不打變5搶1　洪總早就聽說：沒有所謂有利

「宇宙邦」無敵艦隊　球評力挺5戰PLG封王

美國、印度供貨難指望　轉向中國求疫苗！已成多國「唯一選擇」

【廣編】大蘋果大暢快！維他露「大」蘋果蘇打火紅新上市

51.9萬起！Mitsubishi三菱「國民小車」Colt Plus新年式登場

阿伯強親女童胸部鬼扯沒違反意願　監視器錄到她「皺眉」完蛋了

一隻狗趴在駕駛座擋風玻璃！　「超狂彈跳力」嚇歪網：養到猴子？

2喵1年胖2倍！阿公陪玩「你丟我撿」　遭無視苦笑：只有我瘦了

趙孟姿產後9個月綠島放風　比基尼潛水辣露蜜桃臀

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

格鬥家「女上男下」做愛　陰莖慘斷裂

日本宣布延長緊急事態宣言至5／31

兒時遭兄性侵她飲恨殺全家！從自己兒子下手

法國參院304：0　全支持台灣參與國際組織

美廠莫德納獲評「世界最佳新冠疫苗」！　中國疫苗未入圍

科技YouTuber搶先開箱 iPhone 13 Pro Max

老富豪死在AV嫩妻手裡　包養說法大公開

巴西里約熱內盧爆槍戰　至少23死

比爾蓋茲離婚鬧超兇！家人力挺妻

新郎背不出乘法表　新娘霸氣退婚

亞裔女紐約被打後腦　被嗆滾下車

美股道瓊指數再攀新高　疫苗股下跌

女大生為自拍喪命　遺體在谷底找到

舊金山85歲亞裔阿嬤遭「隨機刺殺」

更多熱門

相關新聞

6秒狂揍14拳！亞裔男推嬰兒車上街慘遭暴打

6秒狂揍14拳！亞裔男推嬰兒車上街慘遭暴打

美國亞裔遇襲事件頻傳，近日一名36歲亞裔男子推著嬰兒車帶1歲的兒子走在街上，卻無端遭到一旁26歲的非裔男子雪梨（Sidney Hammond）揍，且在6秒內竟狂毆這名亞裔男子14拳！警方隔日逮捕雪梨，表示他是無緣無故（unprovoked）攻擊受害者，無法確認這起事件是否和種族有關。

比爾蓋茲和淫富商往來　梅琳達超不爽

比爾蓋茲和淫富商往來　梅琳達超不爽

美上將警告：中國威脅恐擴及大西洋！

美上將警告：中國威脅恐擴及大西洋！

女大生為自拍喪命　遺體在谷底找到

女大生為自拍喪命　遺體在谷底找到

身後有鯊魚　母拍到女兒被追殺

身後有鯊魚　母拍到女兒被追殺

關鍵字：

美國NASA太空望遠鏡外星生命外星人北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

麻醉劑量不足！她手術時清醒感受「皮肉被劃開」

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

丟30萬買航運股「賺1100萬」操作方式曝：沒賠過

5人聚餐2500元！他拿7折券「我不出錢了」全場錯愕

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

鼓鼓沒罵髒話！《全明星》工作人員幫喊冤：他被誤解

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面