科學家曝5到10年內可能「找到外星生命」　目標搜索太陽系之外！

▲人類在未來5到10年之內，有望以太空望遠鏡觀測到外星生命的跡象。（圖／取自Pixabay）

記者張寧倢／編譯

人類長期以來對外星生命充斥著各種想像與猜測，然而，美國物理學會（APS）於4月的一場新聞發布會中表示，隨著擁有史上最大尺寸主鏡的「詹姆斯•韋伯太空望遠鏡」（James Webb Space Telescope, JWST）將於10月啟用發射，人類可能在未來5到10年之內找到「外星生命」的蹤跡。

總部位於美國加州的科學媒體網站「Interesting Engineering」（IE）指出，韋伯太空望遠鏡預計於10月發射，執行美國航太總署（NASA）的一項太空任務，望遠鏡6.4公尺的巨大主鏡需要折疊才能順利裝入火箭，飛向外太空，這是NASA有史以來製造出的最大尺寸的主鏡，它讓韋伯望遠鏡能比其他望遠鏡探測到更多來自太空物體的光。

俄亥俄州立大學研究生菲利浦思（Caprice Phillips）與她的團隊創建了模型來模擬韋伯太空望遠鏡對遙遠行星上的不同雲層與大氣狀況作出的反應，並於向IE網站提供的不公開新聞稿中提到，「韋伯望遠鏡可能在短短60小時內就能探測到太陽系以外的其他行星！真正讓我驚訝的是，在未來5到10年的時間裡，我們可能會在其他星球上找到生命的跡象。」

菲利浦思透過新聞稿表示，「氣體矮星」（Gas dwarf planets）被科學家們認為是可能存在生命的星體，但遺憾的是，我們的太陽系中並沒有像氣體矮星或是「迷你海王星」（Mini-Neptune）擁有氫、氦組成的厚重氣層的星體，也沒有其質量略高於地球的「超級地球」（Super-Earth），難以探測出如此遙遠之外的星體上是否存在「氨」，或是其他可能造成複雜分子的元素，而韋伯太空望遠鏡讓人類擁有科學的技術能力，去開始尋找這些生命跡象。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四 聲道聊時事

趕走過敏原，除蟎神器「小紫二代」＋清淨機只要2999元