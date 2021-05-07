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曾遭控割喉虐殺IS戰俘　海豹前成員驚爆：戰地搶救「只為殺了他」

▲▼美國海軍蓋拉格（Edward Gallagher）與妻子走出軍事法庭。（圖／達志影像／美聯社）

▲蓋拉格（右）與妻子走出軍事法庭。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前海豹部隊成員蓋拉格（Edward Gallagher）2017年被控割喉殺害一名被俘虜的IS少年，最終在2019年無罪順利退伍。但蓋拉格4日語出驚人表示，當初一連串看似救人的醫療行為僅是現場練習，「我們的目的就是殺了他。」

時間拉回2017年5月，蓋拉格當時被派往伊拉克執行任務，期間有名年齡介於12至17歲的IS青少年戰士在空襲中受重傷，被海豹部隊俘虜後帶回部隊醫治，醫護兵立刻上前替他治療，包括替他執行氣切、插管等。但就在醫護兵跪地進行治療之際，蓋拉格持尖刀朝躺在地上的少年IS猛刺割喉。

▲蓋拉格2017年5月被派往伊拉克執行任務。（圖／路透社）

依據蓋拉格4日在Podcast節目「The Line」的最新說法，儘管當時團隊成員針對該名戰俘執行各種醫療搶救程序，但並沒有救活對方的意思，一切僅止於練習，「整件事的真相是，那個IS戰士是被我們殺死的，當時沒有人對此有異議，我們殺了那個人，我們的目的就是殺了他。」

面對主持人針對「目的是殺死戰俘」這一點的追問時，蓋拉格表示，當時打算對該名少年進行醫學程序直到死亡，「反正不管怎樣他都會死，我們不收任何俘虜，那並非我們的工作，當時的狀況就像，我們就對他進行治療直到他沒命。」翻開先前紀錄，該名戰俘歷經約20分鐘的治療之後，身上布滿令人難以理解的醫療器具。

但蓋拉格也稱，他並非像別人口中宣稱的刺死該名少年，「那個人死於當下所接受的治療，那個時候有很多治療方法都被用在他身上」，他還在對方喉嚨切出緊急氣道、插上管子，只為了練習，「想看看我能多快完成這個動作。」

蓋拉格坦言，當時在場每個人都知道發生的一切，「這是全部過程中唯一真實的東西，然後剩下的就像是一堆扭曲的謊言，把一切都怪在我身上。」美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）6日表示，海軍將對此事展開調查。

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