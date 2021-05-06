為三倍券酸網友「小笨蛋、蠢貨」　黃士修否認犯罪：是政治起訴

記者黃宥寧／台北報導

「以核養綠」發起人黃士修去年於蘇貞昌臉書粉絲頁，質疑三倍券政策，林姓網友看到後則回「請問9月花跟12月花對於經濟貢獻差在哪？」黃竟以「小笨蛋」、「蠢貨」回覆，遭林姓網友提告妨害名譽。黃士修6日現身士林地院出庭，庭上他表示他說的是基於事實表達，與詆毀對方人格名譽相去甚遠，對此做無罪答辯。

▲「以核養綠」發起人黃士修為三倍券與網友掀起鍵盤戰以「小笨蛋、不用功讀書」回覆遭林姓網友提告。（圖／記者黃宥寧攝）

去年12月13日行政院長蘇貞昌於臉書粉絲專頁貼出「三倍券，當然要拿來支持台灣漫畫！在CWT56的這天、三倍券過期倒數19天，就該跑一趟台灣漫畫基地 ，用光全家的三倍券，買幾本台灣漫畫作品回去給孫女看！ 」

該篇貼文也引起網友一陣熱烈討論，黃士修也在文章底下留言質疑三倍券政策，林姓網友看見並回覆他「請問在9月花跟12月花對於經濟的貢獻差別何在？」沒想到黃士修竟隨即標記林姓網友分別留言回覆差別在於政府一開始大內宣的乘數效應呀，小笨蛋，雖然替代性消費的乘數效應本來就很低，但是騙你們這種不讀經濟學的蠢貨綽綽有餘」、「不用功讀書的小笨蛋」。

6日士林地院行準備程序庭，黃士修否認犯罪。他表示他回應的是基於事實形容林姓網友的意見表達，與詆毀對方人格名譽相去甚遠。他對於自己遭起訴內容提出，若涉犯誹謗罪嫌，他認為林姓網友自己也認為被罵的這件事是對於具體「事實」所指摘，但檢方卻主張「我刑法誹謗罪僅規範事實陳述，不包含意見表達」，他不滿表示怎麼可以將該件列為單獨的「意見表達」以切割事實脈絡，再進一步認定構成「公然侮辱」，他認為顯示有不當。

庭後他受訪表示，該案子涉及執政黨政策之公眾關注案件，檢方卻使用切割事實脈絡手法，不禁令人懷疑為政治起訴，若法院採納檢方主張，率然將他的文字割裂引用，僅就其中單一文字加強解釋，認定構成公然侮辱，豈不是對司法的公信力有所斫傷嗎？

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