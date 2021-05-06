　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

為三倍券酸網友「小笨蛋、蠢貨」　黃士修否認犯罪：是政治起訴

記者黃宥寧／台北報導

「以核養綠」發起人黃士修去年於蘇貞昌臉書粉絲頁，質疑三倍券政策，林姓網友看到後則回「請問9月花跟12月花對於經濟貢獻差在哪？」黃竟以「小笨蛋」、「蠢貨」回覆，遭林姓網友提告妨害名譽。黃士修6日現身士林地院出庭，庭上他表示他說的是基於事實表達，與詆毀對方人格名譽相去甚遠，對此做無罪答辯。

▲▼黃士修。（圖／記者黃宥寧攝）

▲「以核養綠」發起人黃士修為三倍券與網友掀起鍵盤戰以「小笨蛋、不用功讀書」回覆遭林姓網友提告。（圖／記者黃宥寧攝）

去年12月13日行政院長蘇貞昌於臉書粉絲專頁貼出「三倍券，當然要拿來支持台灣漫畫！在CWT56的這天、三倍券過期倒數19天，就該跑一趟台灣漫畫基地 ，用光全家的三倍券，買幾本台灣漫畫作品回去給孫女看！ 」

該篇貼文也引起網友一陣熱烈討論，黃士修也在文章底下留言質疑三倍券政策，林姓網友看見並回覆他「請問在9月花跟12月花對於經濟的貢獻差別何在？」沒想到黃士修竟隨即標記林姓網友分別留言回覆差別在於政府一開始大內宣的乘數效應呀，小笨蛋，雖然替代性消費的乘數效應本來就很低，但是騙你們這種不讀經濟學的蠢貨綽綽有餘」、「不用功讀書的小笨蛋」。

6日士林地院行準備程序庭，黃士修否認犯罪。他表示他回應的是基於事實形容林姓網友的意見表達，與詆毀對方人格名譽相去甚遠。他對於自己遭起訴內容提出，若涉犯誹謗罪嫌，他認為林姓網友自己也認為被罵的這件事是對於具體「事實」所指摘，但檢方卻主張「我刑法誹謗罪僅規範事實陳述，不包含意見表達」，他不滿表示怎麼可以將該件列為單獨的「意見表達」以切割事實脈絡，再進一步認定構成「公然侮辱」，他認為顯示有不當。

庭後他受訪表示，該案子涉及執政黨政策之公眾關注案件，檢方卻使用切割事實脈絡手法，不禁令人懷疑為政治起訴，若法院採納檢方主張，率然將他的文字割裂引用，僅就其中單一文字加強解釋，認定構成公然侮辱，豈不是對司法的公信力有所斫傷嗎？

竹科媽媽入群高門檻引熱議　釣出護國神山工程師回應：條件不難

超渣光電博士周旋4女！結離婚各5次　她喜披婚紗見戶籍謄本嚇傻

29歲趙介佑擁嬌妻配3豪車！小弟入獄沒關係：你兒子哥來養　　

超級明星保養品

ET快訊
福原愛驚傳暴瘦「像變個人」　減少與小孩視訊次數
鋒面提早突襲！連3天「雨彈狂炸」時間點曝
國安局前上校「贓款買100張台積電」　現值1.2億！
才開5年！　礁溪這間18層樓飯店要停業了
「讀東吳笑死人！」中央男怒嗆大夜店員　3分鐘跳針對話曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男同學家中搜出骨骸　失蹤14年女大生父：堅信女兒還活著

快訊／北市停車場車道鐵柵欄「突然掉下」　1人遭壓緊急送醫

詹德恩出書 結合實務與學術 法遵必讀寶典

蘇花改2死車禍　陳姓工人留下國二女兒...家人還不敢講

為三倍券酸網友「小笨蛋、蠢貨」　黃士修否認犯罪：是政治起訴

鉅星匯老闆借款內幕曝　稱不認識「阿民」搭6百萬賓士閃人

前國安局上校劉冠軍　用500萬贓款買100張台積電...現值1.2億！

老公就醫後陷昏迷！妻怒揪團院前「抬棺撒冥紙」反挨告　下場出爐

撿屍爛醉妹…新北男「提槍遭猛踢」氣炸！暴打一頓硬上　她崩潰奪門

好心借帥氣員工寄住　16歲女兒竟遭染指懷孕！老闆怒告

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

張立昂遭爆「劈腿圈內女星、不愛戴套」　認了「對21歲女大生有好感」

叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口 「謝學生」訂的餐...比對才知遭惡搞

撞殺黃暐瀚媽！衝超商買4啤酒喝 美髮師辯「現場沒燈」遭畫面打臉

欽點鏟屎官！小貓「路中央詐死」　下秒黏住新奴才：快帶偶回家～

男同學家中搜出骨骸　失蹤14年女大生父：堅信女兒還活著

快訊／北市停車場車道鐵柵欄「突然掉下」　1人遭壓緊急送醫

詹德恩出書 結合實務與學術 法遵必讀寶典

蘇花改2死車禍　陳姓工人留下國二女兒...家人還不敢講

為三倍券酸網友「小笨蛋、蠢貨」　黃士修否認犯罪：是政治起訴

鉅星匯老闆借款內幕曝　稱不認識「阿民」搭6百萬賓士閃人

前國安局上校劉冠軍　用500萬贓款買100張台積電...現值1.2億！

老公就醫後陷昏迷！妻怒揪團院前「抬棺撒冥紙」反挨告　下場出爐

撿屍爛醉妹…新北男「提槍遭猛踢」氣炸！暴打一頓硬上　她崩潰奪門

好心借帥氣員工寄住　16歲女兒竟遭染指懷孕！老闆怒告

男同學家中搜出骨骸　失蹤14年女大生父：堅信女兒還活著

一個人的旅遊！台中女孩單車行　金門環島擦亮50多面反光鏡

余謙初先發　佛斯特不擔心續航力：大學都投過160幾球了

英皇室公主6歲生日　夏綠蒂：我16歲要做自己想做的事

成醫舉辦視訊防疫講座　將提供印台等國際醫療視訊諮詢

剛結婚就買市區房！他好奇追問女友人「怎麼做到」　聽4字答案傻了

宋仲基睽違9年演MV！老闆PSY親自出馬拜託…他「秒點頭」原因曝光

天氣熱、油膩髮秒變流蘇好羞恥！「頭皮冰炫風」洗一次凍3天　蓬鬆到飛起來

房地合一2.0追殺！A7合宜宅解禁實登出爐　他每坪賺3萬先出場

郭台銘：少子化是國安危機　搶救雪崩式的人口數「刻不容緩」！

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

社會熱門新聞

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

5天內第2起橡皮艇偷渡！陸男還帶16顆豬肉水餃

撞殺黃暐瀚母！美髮師遭爆「前一晚也酒駕」

即／苗栗34歲居檢男「陳屍家中」！

股市名嘴坑殺投資人　1年撈4千萬

美髮師撞死黃暐瀚母　辣妻刪光IG貼文

獨／「野人理髮」臉書遭出征　美髮師前合夥人說話了

快訊／父子吵架「怒跳中彰大橋」　失蹤爸尋獲遺體

股市行情全是假　2名嘴涉炒股狂撈4000萬

即／蘇花公路砂石車碰撞工程車！　釀2死1傷

開賭場給100萬紅包遭母拒收　他入獄洗碗賺1萬讓母痛哭

美髮師撞死黃暐瀚母！超商樓上藏據點　還原酒駕時間軸

被逼喝酒醉倒…她痛醒睜眼「見老闆壓上面」問：爽嗎？

更多熱門

相關新聞

舒子晨IG辦「萬恩富億」抽獎　二度挨告

舒子晨IG辦「萬恩富億」抽獎　二度挨告

藝人舒子晨因長相甜美、身材火辣被封「小謝金燕」。去年遭發單曲的「宇朕娛樂」公司指控，她的經紀人董八角帶黑衣人闖宇朕嗆聲要解除經紀約遭控訴。事後舒於臉書PO文表示，公司時常約飯局聊天內容都在講誰被包養、又在IG舉辦抽獎遭宇朕再度提告妨害名譽等，士林地檢署日前偵結不起訴處分，舒並透過經紀人回覆《ETtoday新聞雲》心聲。

時尚F4臉書PO「有人被騙上床」　台大博士提告又吞敗

時尚F4臉書PO「有人被騙上床」　台大博士提告又吞敗

遭罵長很噁　女主播356字提告酸民

遭罵長很噁　女主播356字提告酸民

咬警大媽出庭：我好暈　法警呼叫119急救

咬警大媽出庭：我好暈　法警呼叫119急救

挺韓大將嗆「誅殺畜生立委」　陳柏惟撤告

挺韓大將嗆「誅殺畜生立委」　陳柏惟撤告

關鍵字：

黃士修以核養綠妨害名譽士林地院出庭否認

讀者迴響

熱門新聞

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

鳳梨聲帶長白斑被警告「罹癌前兆」

小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

母遭醉撞奪命！黃暐瀚做2件事　鄉民不酸了

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

快訊／田亞霍秘婚要當爸了！

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

邵庭遭退學→年收2.2億電商社長

保姆帶娃穿豹紋短裙　伊能靜遭網友情勒解答！

更多

最夯影音

更多
波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學
李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面