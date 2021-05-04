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竹科媽媽入群高門檻引熱議　釣出護國神山工程師回應：條件不難

▲▼房子,大樓,建築,台灣建築,房。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲加入竹科媽媽群組竟得先符合高標條件，版媽更直白稱「不想讓低端人口加入」引起網友熱議。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／綜合報導

陸劇《三十而已》女主角為了讓兒子能上最棒幼兒園，巴結富太太擠進貴婦圈交換育兒訊息，為孩子安排各種高級課程，竹科似乎出現類似劇情。一篇PTT文表示「竹科媽媽群組」為了「不想讓低端人口加入」訂下高標入群規定，如父母雙方至少有一方必須要是四大學士以上或中字輩以上碩士等，引起網友熱議。一名台積電工程師受訪表示，不難啊！走去關新里8到9成都吻合。

一名女網友於PTT表示，她半年前跳槽到新竹科技業，「最讓我驚訝的就是新竹的竹科媽媽們！！！真的就是另外一個世界」她從另一名女同事口中得知，這個媽媽群組十分私人，想進去沒那麼容易父母雙方至少有一方必須要是四大學士以上中字輩以上碩士至少有待過上市上櫃的公司五年以上至少有一方為醫生、律師、公務員，假如沒有亮眼學經歷，至少家裡自己創業、持有不動產三間以上（還要拿所有權狀明！）

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原PO表示，該群都為媽媽互相分享育兒心得，揪團帶孩子上昂貴的英語課程，或是學游泳、馬術、全腦潛能開發等才藝班，每種課程的費用都很可觀。就連媽媽自己本身也沒閒著，同樣會在群組內揪團上花藝、瑜珈、烘焙課程，「保守估計光是媽媽跟小孩加起來，學費一個月至少就要2、3萬起跳。」

▼某竹科媽媽群組版媽開宗明義表示「不想讓低端加入」超高門檻曝光。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼育兒，小孩，小女孩，孩子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

1名台積電工程師接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，其實入群條件並不難，在竹科工作的人，約7成左右應能符合其中1項，他更嘆了口氣說，這敘述比較像是在「黑竹科」，意圖想把竹科人講得眼睛長到頭上去；而住關新里的他更進一步表示，如果要符合女網友條件，左鄰右舍滿多都吻合條件。根據財政部4月29日公布各縣市綜合所得總額排名，新竹市東區關新里中位數259萬排名第一，為全台首富里。

看似高標準入群門檻，也引起網友熱議「仔細看條件其實沒很難達成」、「很合理，就像投資群組可能也會設定金額門檻」、「 三十而言真人版」、「這門檻不高啊 對竹科人根本簡單」

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