職棒前啦啦隊長遭罵帶賽、長很噁　「要戰來戰」356字提告酸民

記者黃翊婷／綜合報導

前職棒啦啦隊長豆芽Sandy（林裕庭）之前在直播平台擔任球賽主播，卻遭網友批評「豆芽在兄弟就輸」、「長得很噁」，她4日晚間在臉書PO出一張照片正式宣戰酸民，表明已經針對1、2名人身攻擊較為嚴重的網友提告，「相信法院會讓你們知道，在網路上說話還是要負責任的。」

▲豆芽外型亮眼，主持風格活潑，擁有一票忠實粉絲。（圖／翻攝自Facebook／豆芽Sandy，下同）

豆芽過去曾擔任中信兄弟、富邦等球隊的啦啦隊員，近年轉戰主持及直播平台，卻在擔任球賽主播時，遭部分網友留言批評「豆芽在兄弟就輸」、「豆芽不要在兄弟」、「長得很噁」，甚至有人直接將帳號暱稱取名為「豆芽臭三八請閉嘴」，讓她感到非常不舒服，上月26日還特地在臉書發表文章警告網友，若是繼續詆毀，不排除會進行提告。

豆芽本月4日晚間在臉書PO出一張台北市松山警分局中崙派出所的受（處）理案件證明單，並附上一篇356字的文章，她強調，已先針對1、2名人身攻擊較為嚴重的網友提告，「相信法院會讓你們知道，在網路上說話還是要負責任的」、「如果有些罵我的人之後沒有收到警方傳喚，只能說是你們運氣好，這次沒有被我選中，但這真的是個很好的改過自新的機會，希望你們能好好把握」。

「目前道歉管道還是暢通，歡迎有罵過我的人來私訊自首道歉。」豆芽表示，假如挨告的網友真心誠意向她道歉，並聲明不會再犯，會願意考慮和解撤告，這麼做也是希望能營造出理性聊天、溝通的直播環境，畢竟不論好壞意見，對她來說都很重要，但不理性的謾罵或人身攻擊並不會讓環境變好，「我只能說此風不可長，今天就讓我來當個吹哨人，希望大家能有更健康的網路環境」、「要戰來戰，網路霸凌不可長」。

▼豆芽表示已對進行人身攻擊的網友提告。