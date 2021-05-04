「咬警大媽」出庭哀號：我好暈　法警直送輪椅呼叫119急救

▲林姓婦人赴士林地檢署開庭，結束後急呼法警「身體不適」，法警立即叫救護車將她送醫急救。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署4日下午4時許，一名婦人前來開庭，庭後她向書記官表示人身體不適且頭相當暈，法警緊急拿輪椅上樓讓她坐著休息，並叫救護車將她送往陽明醫院就醫。據悉該名48歲林姓婦人4月深夜時因疑樓上發出聲響並上樓理論，豈料竟賴著不走，鄰居只好報警處理，當員警前來處理竟咬了員警，全案依侵入住宅及妨害公務移送。

居住北市南港區林姓婦人疑與5樓住戶處不好，更因樓上不斷漏水，積怨已久。上月16日深夜因又5樓天花板不斷發出聲響，導致她無法入眠，憤而上樓理論；當鄰居一打開門時，她竟衝進去賴著不走，鄰居只好報警處理。

舊庄派出所獲報立刻派員警察看，警員勸導林女時，林女不但不配合離開住家甚至還與員警發生拉扯更咬了員警一口。事後遭鄰居提告侵入住宅，遭咬的員警也提告傷害。

4日下午4時許，遭告的林女赴士林地檢署開庭，疑似因情緒波動過大，導致她身體不適，就在快開完庭時，她虛弱向書記官反應身體不舒服、頭很暈，書記官立刻撥打法警室電話求助。法警過沒多久匆忙推輪椅上樓給林女稍做休息，並緊急叫救護車，坐在輪椅上的林女全程意識清楚，上救護車前也不斷發出哀號，隨後由救護車送醫檢查。

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