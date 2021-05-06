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社會 社會焦點 保障人權

舒子晨遭控撂黑衣人解約　IG辦「萬恩富億」抽獎又挨告獲不起訴

記者黃宥寧／台北報導

藝人舒子晨因長相甜美、身材火辣被封「小謝金燕」。去年遭發單曲的「宇朕娛樂」公司指控，她的經紀人董八角帶黑衣人闖宇朕嗆聲要解除經紀約遭控訴。事後舒於臉書PO文表示，公司時常約飯局聊天內容都在講誰被包養、又在IG舉辦抽獎遭宇朕再度提告妨害名譽等，士林地檢署日前偵結不起訴處分，舒並透過經紀人回覆《ETtoday新聞雲》心聲。

藝人舒子晨（本名陳盈穎）去年5月爆出合約糾紛，她遭唱片合約經紀公司「宇朕國際」指控，她的經紀人董八角帶黑衣人直搗辦公室，強硬要求解約，對此遭宇朕提告涉犯強制、恐嚇等罪嫌，去年9月士林地檢署不起訴處分，但宇朕聲請再議，經高檢署駁回確定。

舒子晨於去年5月27日在臉書發文澄清黑衣人事件表示，在籌備期間，宇朕娛樂的德哥和any姐一直對我的工作有很大的不滿，不讓我去拍戲，因為他們說戲劇角色會影響到形象，我也推掉了非常多工作乖乖配合，很長一段時間沒有接工作專心籌備。

而期間德哥和Any姐時常會約飯局，一開始我很樂意去赴約，但每次飯局都有不認識的人，甚至要求我跟對方交換line聯絡方式，他們才可以給我「建議」，每次聊天內容不外乎是誰誰誰被包養誰誰誰去隆乳，到後來這種聚餐我真的一次也不想去，我的感受很不好，但我不去德哥就會生氣，遷怒到我的經紀人身上說她失職，於是開始不給酬勞等語。

▼「宇朕國際」控告，舒撂黑衣人，涉犯強制、恐嚇等罪嫌，去年9月士林地檢署不起訴處分，宇朕聲請再議，遭經高檢署駁回確定。（圖／翻攝自臉書／舒子晨Nikita）

▲舒子晨合約糾紛結果出爐。（圖／翻攝自臉書／舒子晨Nikita）

遭提告的舒子晨獲不起訴，也在社群上表示「這齣鬧劇終於有一個明確的結果，感謝司法還我清白。」但她在去年12月在IG限時動態，擷取宇朕負責人鄒巧雲語媒體受訪時畫面，以「萬恩富億」等字眼，嘲笑鄒巧雲語調，並要求追蹤她IG的網友在貼文底下，留「萬恩富億」提供獎品舉辦抽獎，湧入許多網友留下「原來滷蛋含著才能萬恩富億」、「啪啪打臉腫腫的萬恩富億」等留言，讓鄒巧雲、胡天德夫妻認為這些言論已經損害他們的名譽，對此再度對舒子晨提告加重毀謗及洩漏業務上工商秘密等罪。

偵查時，舒子晨解釋在臉書上的貼文只有寫到「需要接受飯局邀約」但並沒有說必須接受包養，是宇朕負責人夫妻當初對話內容提到包養，至於「萬恩富億」是鏡周刊寫出來的詞，也是宇朕負責人夫妻自己在爆料影片講的，她不知道是告訴人鄒巧雲發音不準確還是故意，她只是覺得很好笑就轉鏡周刊所製作的影片，沒有其他目的。

至於洩漏合約，檢察官則認為舒只是把經紀合約內容所產生爭議對外發表意見，用此方式為自己辯駁，主觀上並無洩漏業務上秘密，雖然舒有發表她跟公司之間分潤比例及賠償金及違約金額，然後對於合約所約定的合約存續期間、經紀授權事項及範圍等細節舒並沒有說出來，難認她有洩漏業務上犯行。

綜上所述，檢察官認為並無具體事證認定舒有宇朕娛樂所控的犯行，對此也無積極證據，故認罪嫌不足予以不起訴，10日內若不服可經檢察官向高等檢察署聲請再議。

▼舒子晨透過經紀人回覆獲知不起訴心情。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼舒子晨聲明。（圖／記者黃宥寧翻攝）

舒子晨也透過經紀人獨家回覆《ETtoday新聞雲》表示，從去年宇朕娛樂提告她妨礙名譽，是因為不開心她將他們私下約藝人去飯局的事公諸於眾。檢察官在採納她提出證據後，判定她的發言有所本，所以希望宇朕不要利用再議，浪費寶貴的司法資源。

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