超渣光電博士周旋4女！結離婚各5次　她喜披婚紗見戶籍謄本嚇傻

▲北市許男超誇張，隱瞞交往6年女友他曾離過婚，於交往中又與別的女人結婚，偷離婚後又向女友求婚成功。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者黃宥寧／台北報導

一名任職上市光電業許姓男子超誇張，與公司擔任人事高級管理師女同事交往，但他卻隱瞞曾離婚育有2子女事實。不僅如此，交往中他竟跑去跟別的女生結婚，同時又向交往6年女同事求婚。女同事開心結婚，豈料婚後許男性情大變裝單身上交往網站。她憤而想離婚，申請戶籍謄本赫然發現丈夫有曾與3名女子結婚、離婚4次，士林地檢署依妨害婚姻將他起訴。

2011年許男與芳芳（化名）交往一直到2017年3月25日，2人決定在2017年3月26日結婚，芳芳以為交往6年感情夠穩定從此可以過幸福快樂的日子，豈料丈夫婚後動輒對她辱罵髒話，甚至上交友網站「愛情公寓」上佯稱單身尋求對象。

芳芳對此感到失望及難過便在同年10月6日到新北市永和戶政事務所申請戶籍謄本，赫然發現她與許男交往6年期間，許男竟有多次結婚、離婚紀錄。

查閱戶籍謄本驚見丈夫竟是時間管理大師：

第一次婚姻：1997年4月19日與A女結婚，隔年1月26日與A女離婚

第二次婚姻：1999年4月10日與B女結婚，並於2008年5月8日離婚；又於隔年8月3日又與B女結婚。2011年期間他與芳芳交往。最後與B女在2013年5月8日離婚，育有2名子女。

第三次婚姻：2016年12月24日與C女結婚，2017年2、3月期間向芳芳提出求婚，2017年3月15日與C女離婚。

第四次婚姻：2017年3月26日與芳芳結婚，於2020年7月經高等法院認定2人婚姻無效准予離婚。許男共計與4女結婚5次離婚5次。

許男稱2016年間曾向芳芳求婚，但遭拒絕，為了2名未成年子女才會與C女閃婚，甚至怒批芳芳根本沒立場指責他，甚至委屈表示自己太深愛芳芳才會想和她結婚，絕對沒有詐欺結婚意圖。

士林地檢署依民事事件判決，戶籍謄本、對話紀錄、證人、交友網站網頁及結婚登記申請，認定許男以詐術締結無效婚姻，將依妨害婚姻起訴。

民事部分：芳芳認為許男欺騙她感情求償慰撫金100 萬元，另許男在與她交往時，曾兩度為已婚身分，讓她在不知情情況下發生性行為，侵害她的貞操權，共求償200萬元，士林地方法院認判賠60萬為合理。

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