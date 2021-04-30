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社會 社會焦點 保障人權

29歲趙介佑擁嬌妻配3豪車！小弟入獄沒關係：你兒子哥來養　　

▲▼ 趙介佑車庫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲年僅29歲趙介佑擁3台名車，378萬起的瑪莎拉蒂、348萬起的保時捷及208萬起賓士CLA。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

民進黨台北市黨部評召趙映光的兒子趙介佑，仗著黑道背景及政黨力量在北投區作威作福，近日負面新聞更是連環爆。但年僅29歲的他，不僅擁嬌妻更育有1子，財力似乎也相當雄厚！當他底下小弟入獄，甚至溫馨喊話「你的兒子，大哥替你養。」不僅如此他車庫竟擁3台進口車，總計破千萬，令人好奇他的財力來源從何來？

1993年出生的趙介佑，不僅警方註記北聯幫成員，更曾犯下強盜擄人勒贖、毒品前科洋洋灑灑數件。但年紀輕輕的他，在前年才剛結婚育有1子，他臉書上也時常PO上他與妻子共享天倫之樂。在最近一次貼文感性寫下「如果不是為了你們，我又何苦壓抑自己滿腹憋屈，雖說是甘之如飴，但滿腔熱血與革命之心，又何曾斷過」並放上兒子背影可愛照。

▲▼ 趙介佑車庫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

年紀輕輕的他，也不吝嗇在社群軟體IG大方分享自己愛車，但驚人的是進口車都要駕不斐。不僅有要價485萬起保時捷Cayenne S、378萬起的瑪莎拉蒂Levante及275萬起的賓士CLA4MATIC，（皆為新車價）3輛車加起來破千萬。但他似乎仍不滿意，卻寫下「三台了，但卻越來越離心了。」

日前刑事局偵查詐騙車手集團發動兩波搜索行動，先後與北投、大安警方配合在北投、中山區搜索拘提，逮捕趙介佑、陳威宇等4名涉案犯嫌，並在陳嫌住處起獲600多包新興毒品毒咖啡包，趙嫌家中則起獲K他命毒品。更查出該集團1年提領詐騙贓款超過新台幣500萬元，趙嫌則可從中抽水獲利，但趙男到案後否認販毒，訊後檢警認為趙男語多保留，聲押兩人獲准，也不禁令人質疑趙介佑擁有雄厚財力難道都是不法所得？ 

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