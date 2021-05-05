「時尚F4」臉書PO「有人被騙上床」　台大博士再告一次又吞敗

▲陳紹誠po文解釋和網友互控妨害名譽的事件始末，提醒女網友小心被騷擾，結果又挨告。（圖／翻攝陳紹誠臉書）

記者劉昌松／台北報導

立夫醫藥研究文教基金會副執行長陳紹誠，因為多次貼出劉姓男子和女性的對話截圖，提醒女網友要小心注意騷擾，劉男先前控告妨害名譽不成，相關新聞曝光後，陳紹誠3月再上臉書解釋，整件事起因於他爆料有女生抱怨「被騙上床」，劉男再次不爽提告，台北地檢署5日還是處分不起訴。

陳紹誠是國民黨大老陳立夫的孫子，過去曾參與演出不少電視廣告，常受邀出席時尚派對、電視節目，因顯赫家世背景，和丁春誠、高以翔、藍鈞天被媒體稱為真人版貴公子，封為「時尚F4」。

▲陳紹誠被稱為是真實版貴公子。（圖／翻攝陳紹誠臉書）

2020年8月間，陳首度在個人臉書上，po出女網友私訊截圖，女網友問是否認識劉姓男子，並稱劉男一直邀約見面，劉男不滿被影射約砲，提告妨害名譽，檢察官調查後，以罪嫌不足等理由處分不起訴，雙方訟爭就此展開。

2021年3月間，劉男因為在臉書上羞辱陳紹誠「過氣又老又肥，自己沒有本事，每天在fb搬自己過世爺爺多了不起，和納豆哥差不多高的沒名藝人不一樣…喔。」士林地院依公然侮辱罪，判劉男罰金4000元。

▲陳紹誠po證據女網友遭劉男騷擾。（圖／翻攝陳紹誠臉書）

判決出爐後，陳紹誠在臉書上po文解釋來龍去脈，「劉男透過我fb認識女生亂約她們，有人還被騙上床」，「他到2週前都還在騷擾女生，說和他出來吃飯他會給紅包，女生不願意，受騷擾的女生也傳給我他們的對話紀錄了。」

劉男看了又自覺受辱提告，但是檢察官調查認為，陳只是在說明接到網友抱怨內容與經過，並提醒網友注意個人自身安全，並妨害名譽謗犯意，因此處分不起訴。

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