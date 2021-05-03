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挺韓大將周克琦嗆「誅殺畜生立委」　陳柏惟撤告了

▲▼陳柏惟2019大港開唱，「大港你贏了」台語教學。（圖／翻攝Youtube《3Q陳柏惟》）

▲陳柏惟2019時高喊「大港你贏了」，引挺韓大將周克琦不滿嗆畜生，陳柏惟提告恐嚇、妨害名譽事後撤告。（圖／翻攝Youtube《3Q陳柏惟》）

記者羅志華／台北報導

基進黨立委陳柏惟（3Q）於2019年間，在高雄大港演唱會上，以台語高喊「大港你贏了」（音似國罵），韓粉兼333政黨聯盟主席周克琦不滿，於2020年6月間在立法院前抗議時，嗆陳柏惟是「畜生立委」、「誅殺畜生立委」等語，經對方提告妨害名譽、恐嚇等罪，事後陳柏惟撤回恐嚇告訴，妨害名譽部分雙方和解也撤告。

陳柏惟於2019年大港開唱中，告訴樂迷「大港你贏了」這句放在心裡，把鬱卒、憤怒和勇氣累積起來，未來只要看到不公不義的事，看到有人在騙人，就要站出來對抗，若被老闆要求免費加班、有人阻止同婚、說兩岸一家親和平統一，就大喊「大港你贏了」。

高調的作為，讓周克琦對這「大幹你娘」的帶頭者也火了，於2020年6月28日晚間，在立法院陳情抗議時，多次持麥克風稱陳柏惟是「畜生立委」挨告；台北法院認為，周克琦對陳柏惟「大港你贏了」言行的評論，仍屬對可受公評的範圍，但稱對方「畜生立委」明顯是主觀侮辱，而周克琦雖又嗆「誅殺畜生立委」，但對陳柏惟並無實際有害作為，且陳柏惟不僅撤告恐嚇，妨害名譽部分也和解撤回，判決公訴不受理。

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