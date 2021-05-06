諾富特群聚感染延燒！「密切接觸者」關鍵時間　超過就被匡列

▲諾富特群聚感染事件持續新增確診者。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

諾富特飯店疫情延燒，機師和房務主管等飯店員工爆發的群聚感染，至今仍存有感染源、感染途徑等不明確的情況。podcast節目《宇宙人外信》本周談到諾富特情況，衍伸討論群聚感染和下階段的社區感染將會相當可怕，同時也舉例若兩位主持人在室內密切接觸15分鐘，若其中一人處於病發前後的狀態，會有什麼重大的影響。

諾富特飯店在疫情爆發後廣泛被媒體報導，外界也才知道原來飯店內區分防疫區和一般住客區，雖有做到封隔管理，但仍安排入住同一戶的情況，觀感上仍讓許多人感到憂心。此外，房務主管與家人在接觸染疫者後，於不知情情況下曾分別在花東和中南部出現，也使得民眾不得不提供警覺。

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透過時事話題閒聊，分享英、日、韓文單字和用法的節目《宇宙人外信》中提到，醫療人員的確是站在防疫第一線，且一旦有病例將會是最辛苦的一群，不過許多人也忘記為了維持世界航空貨物經濟在有限度下運轉，負責載運貨物進行跨國運輸的機師也是感染的高風險群，因此才會有華航「降落不過夜不供餐」的規定。此外，若像台灣如今機師感染，在防疫旅館內服務的工作人員也會是第一線必須接觸隔離者物品的人員，因此也有一定風險程度。

▲宇宙人外信右起由隔壁老王、Ethan劉傑中和Ryan共同主持，透過閒聊介紹3種語言單字。（圖／宇宙人外信）

節目中也以主持人英語主播Ethan劉傑中，以及國際編譯Ryan來做舉例，告訴聽眾怎麼樣的人會被官方認定為確診者的密切接觸者，假設Ryan已經染疫，但在發病的前2天或至被確診隔離當天的期間，若和Ethan面對面談話、接觸超過15分鐘，便會被衛福部匡列為「密切接觸者」。

另外若是為確診個案提供照護、相處，接觸病患呼吸道分泌物或體液的醫療人員及同住者，只要經衛生單位調查符合前述密切接觸定義而認定為與確定病例有密切接觸，也會被匡列為接觸者，納入居家隔離的管制對象，而隔離時間以與確診病例最近一次的接觸日往後起算14天，若無發病，才可以解除隔離。

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