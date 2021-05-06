林昶佐「露肌」打疫苗…男立委也躺槍　他怒了：我脫下來也不差　

記者蔡文鈴／台北報導

台灣新冠肺炎疫情升溫，立委林昶佐脫掉上衣「露胸肌」打疫苗，提醒大家保護自己，引發網路熱議。不過民進黨立委鄭運鵬則認為，這樣脫掉「打疫苗」是在傷害別人，還點名要同黨立委鍾佳濱脫下來打。

林昶佐5日親自到萬芳醫院自費注射了第一劑，要用行動打破謠言。事後在臉書分享照片跟大家分享，但網友的目光全都放在他的「大肌肌」還有手臂的刺青上。

照片中林昶佐露出左手臂給醫護人員施打疫苗，但是大家關注的焦點則是他壯碩的胸肌、明顯的六塊肌曲線，令網友為之瘋狂，「這是在示範『要這麼壯才能打疫苗』嗎？」、「打疫苗露胸肌是一種禮貌」、「是不需要刻意用力逼腹肌啦...想逼死誰」。

林昶佐「露胸肌」打疫苗的舉動也引起其他立委關注，林楚茵感嘆「請留一條路跟本黨男性政治人物走～～～」，劉世芳則疑問「你打疫苗為什麼要上空？」

鄭運鵬也不甘示弱表示，「我脫下來打疫苗，自己在手臂上畫圖，也不會比你的差！」還撂下狠話，「什麼保護自己，你這篇是傷害別人吧！不要逼鍾佳濱也脫下來打」；沒想到這番話竟讓其他男立委受到波及。

林昶佐留言回應，「大家要開始點名露肉注射了嗎？」接下來點名蔡易餘、許智傑一起「露肉打疫苗」，不能輸給歐美的政治人物！還有網友敲碗要基進黨立委陳柏惟也加入「露肉打疫苗」的行列。

▲▼林昶佐露肌打疫苗引起討論，點名其他男立委一起表率。（圖／翻攝林昶佐臉書）

