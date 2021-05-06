雲端最前線／華航案發現3感染源！跟騷法限縮「性或性別」？

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華航群聚持續延燒！指揮中心公布最新基因定序結果，28名個案中有16人定序完成，都是屬於英國變異株，但詳細序列分屬3個感染來源。對此，有學者表示，社區恐流行爆發，因社區內已有少數還沒被發現的病例。台灣防疫下半場，能否持續守住國人健康？《雲端最前線》6日邀請立法委員王婉諭、台北市議員李柏毅、台北市議員徐巧芯以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲內政委員會審查跟蹤騷擾防制法。（圖／記者楊蕓攝）

立法院內政委員會初審通過「跟蹤騷擾防制法草案」，實行跟騷行為者，最重處3年徒刑併科30萬元罰金，若攜帶兇器或其他危險物品犯罪，最重處5年徒刑併科50萬元罰金。不過，有立委認為，糾纏行為的樣態有百百款，若限縮在「與性或性別有關」，恐導致很多被害者求助無門。另外，跟騷行為是否納入預防性羈押範疇等，仍有疑義。跟騷法究竟能否給予被害人實質性的保護？

針對近期「黑道入黨」的爭議，兼任民進黨主席的總統蔡英文5日除了在中常會後公開表達歉意之外，據與會人士轉述，她也在會中感性談話，坦言或許是她擔任主席有失職的地方，但希望這是重要提醒，「如果這個黨被傷害了，我們也都沒有了」。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。