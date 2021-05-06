2確診感染源待查！北市防疫升級？　黃珊珊：可能做預警升級





▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

華航機師確診案擴大，案1153、案1154感染源待中央流行疫情指揮中心釐清。由於許多里長對防疫充滿憂心，身為防疫指揮官的台北市副市長黃珊珊表示，會盤整現在狀況，主要看中央調查的幾個不明感染源狀況如何，目前在進入所謂本土感染源不明的情況邊緣，可能會做一些預警升級。

黃珊珊6日出席松山里長座談會，被問到有無開會討論防疫要升級？黃珊珊說，主要是案1153的感染源，中央還在調查中，如果沒辦法查明來源的話，因為足跡都在北市，「這部分我們會非常密切注意，府內也在做討論。」

由於柯文哲5日曾請黃珊珊跟中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提及，希望資訊能中央地方同步。對此，黃珊珊表示，資訊這塊他們爭取已久，但中央在管理上可能有一些想法，比較大的困擾是，比較大的困擾是，很多住在北市防疫旅館的人，都不是他們管的，有些連相關名單都不清楚，例如學生是教育部管、移工是勞動部管、機師是交通部管，都不在北市，名單要不到，是他們比較困擾的地方。

最後，關於里長擔心母親節活動多，北市要不要有統一標準？黃珊珊說，今天會在盤整一下現在狀況，主要是看中央調查的幾個不明原因狀況怎樣，3月9日有公布北市防疫SOP，在進入所謂本土感染源不明的情況邊緣，「可能我們會做一些預警的升級，討論後會跟大家公布。」