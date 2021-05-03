　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

剛考進年級前20名！國三女「離地3公尺」吊死　媽淚曝：死有蹊蹺

▲▼國三女學霸上吊自殺。（圖／翻攝自星辰新聞）

▲國三女學霸上吊自殺。（圖／翻攝自星辰新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西欽州靈山縣新圩鎮一處樹林中3月23日驚傳一起驚悚命案，一名才國三的女孩吊死在一棵3公尺高的樹上，地上除了女孩的書包外，還有一堆磚。死者名叫周蜜（化名），性格開朗，學習成績優秀，家庭和諧幸福。這樣一名優秀的15歲國中女生到底經歷了什麼，會選擇以這樣極端的方式結束自己的生命呢？

據《星辰新聞》報導，周蜜2006年出生於東莞，1年半前回欽州市靈山縣念國中，生前正念國三，上學期末還剛考了年級前20名，是個「女學霸」。

母親說，家與學校並不算遠，約30分鐘路程，女兒每週五放學後回家，週日下午再返回學校。2021年3月21日13時30分許，母親像往常一樣與女兒視訊，周蜜還撒嬌說想吃KFC。一切都很正常，但讓父母沒想到的是，當晚7點多，他們接到女兒班導師的電話，對方說孩子沒去上學。

掛斷電話，夫妻倆心急如焚，但他們當時身在外地，只好麻煩親友幫忙尋找，而找了幾個小時後，仍未見周蜜身影，便向當地派出所報了警。

▲▼國三女學霸上吊自殺。（圖／翻攝自星辰新聞）

▲她最後身影曝光。（圖／翻攝自星辰新聞）

接警後，靈山縣新圩派出所立即展開調查，警員在攝影機畫面中發現，當天下午4時47分時，周蜜在靈山縣某商店買了一把水果刀和放大鏡，最後消失在容家村委附近。

3月23日下午，周蜜終於被發現，但已從活蹦亂跳的女孩變成了一具冰冷的屍體。經法醫鑑定，周蜜「排除他殺，不構成刑事案件」，但母親對此並不認可，希望警察能立案深入調查。

母親透露，周蜜沒轉學回老家時，在東莞的好朋友曾給了她一部手機，周蜜愛不釋手，週末回家有時間將會幫別人刷單賺錢，利潤可觀，直到周蜜離世時，手機裡還有9000多元錢（人民幣，下同）。

周蜜出事後，警員將手機帶走，但因為沒解開手機密碼，還給了母親。最終在女兒同學的幫助下，她解開了女兒的手機密碼，發現手機裡的網購軟體和支付軟體全被卸載了，還刪除了很多聊天紀錄。

母親說，周蜜出事前一天晚上看上去還很開心，沒有要自殺的表現，且家里人從不在學習方面給她壓力，「從女兒當日17時47分消失在攝影機裡，到她出事的地點，要走半個多小時，路途崎嶇，途中還有很多墳墓，而女兒膽小怕黑，我認為死有蹊蹺。」

目前，此事還在進一步調查中，一切以官方調查結果為準。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
張菲28歲辣媳驚爆「肺部出問題」！
獨／媽寶男大生連撞逃跑　母「你們可以搭公車」氣炸車主
獨／14歲少女慘死案懸19年　她見警來秒開口：小妹妹跟在你旁
有3間房才能進！竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

買到發霉鴨爪怒投訴　廠商竟「當場吃掉證物」嗆：我吃了沒事啊！

山東搶先推「金色」健康碼　邊框升級如手遊「吸引年輕人打疫苗」

剛考進年級前20名！國三女「離地3公尺」吊死　媽淚曝：死有蹊蹺

香港4名漁民偷渡東莞被逮　涉逃避防疫規定

人妻實測「洗衣機洗龍蝦」…結局超厭世　地獄內部照曝全場笑瘋

機車「載屍體」在街上亂竄　目睹騎士嚇壞：右腳一路拖在地上！

河北大學「放假禁離校」　上百學生「怒破封鎖」衝出校門！

屁孩「5腳踢爆」電影巨幕！修不了整片換新「要價77萬元」

三星堆搶五一商機推「青銅味」冰棒　陸景點現文創「冰棒大戰」

小蟲子咬一口！正妹20mins後「窒息慘死」　醫嘆：用對這個可保命

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

相識4年！結婚當晚首次見妻容貌 暖心夫甜喊：喜歡的是妳的內在

壓制7旬失智婦！美警用力扭手臂 事後重溫「逮捕畫面」模仿骨折聲

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

買到發霉鴨爪怒投訴　廠商竟「當場吃掉證物」嗆：我吃了沒事啊！

山東搶先推「金色」健康碼　邊框升級如手遊「吸引年輕人打疫苗」

剛考進年級前20名！國三女「離地3公尺」吊死　媽淚曝：死有蹊蹺

香港4名漁民偷渡東莞被逮　涉逃避防疫規定

人妻實測「洗衣機洗龍蝦」…結局超厭世　地獄內部照曝全場笑瘋

機車「載屍體」在街上亂竄　目睹騎士嚇壞：右腳一路拖在地上！

河北大學「放假禁離校」　上百學生「怒破封鎖」衝出校門！

屁孩「5腳踢爆」電影巨幕！修不了整片換新「要價77萬元」

三星堆搶五一商機推「青銅味」冰棒　陸景點現文創「冰棒大戰」

小蟲子咬一口！正妹20mins後「窒息慘死」　醫嘆：用對這個可保命

春季聯賽／文化林振瑋後援飆速154　廖敏雄誇王牌救援

怪奇比莉「馬甲爆上圍」辣露腿根刺青　網諷「開玩笑？」霸氣回嗆

快艇確定不用打附加賽　近10季9度打入季後賽

金融業需防疫升級？　金管會主委：尊重指揮中心規範

超商教訓子女遭店員報警　虎媽連兩天上門嗆：換掉他不然會出人命

網抓《炎上》追蹤羅志祥！　笑稱「當來賓洗白」：比PO八卦圖有用

台股大跌逾300點僅是恐慌心理！　專家揭「3原因」還可以加碼

孟加拉再傳船難！　「快艇碰撞砂石船」至少26人喪命

徐若熙再戰兄弟加百利　誰可以拿首勝？

科學家每晚變身狼父！害她2度懷孕　拿打氣筒「想吸出胎兒」

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

大陸熱門新聞

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

頭痛3個月！40歲男腦內全是寄生蟲

7歲兒斷臂！爸求「把飛機叫回來」暖心結局曝

粉絲追星買牛奶！喝不完幾百箱全倒掉

陸網高喊抵制台積電！　業界專家：無知

小蟲子咬一口！正妹20mins後窒息慘死

甜美女大生罹「仙女病」！崩潰曝最大心願

人妻實測「洗衣機洗龍蝦」…結局超厭世

泡泡龍猝逝！醫警告：別拿命換錢

抖音滑到複製人　DNA鑑定結果出爐

78秒被KO！ 陸UFC一姐張偉麗仿對手剃短髮求「專注訓練」復仇

出租車司機猝死車內！　交警路過「開罰單」貼上就走

男中鏢逃離印度！到訪多城恐引爆群體感染

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

更多熱門

相關新聞

機車上載屍體　右腳一路拖地

機車上載屍體　右腳一路拖地

廣西柳州市街頭近來出現一恐怖畫面，有民眾發現，一名男子的車上竟然載著一具屍體，屍體由於癱軟在車上，其中一隻腳還垂在馬路上一路拖行，詭異的情況讓拍攝者十分害怕，還以為自己遇上了凶殘命案，沒想到真相卻讓人意外。

16歲女學霸遭輾亡　父：公車靠著妹妹停下

16歲女學霸遭輾亡　父：公車靠著妹妹停下

嫩妹KTV陪酒8男！喝吐血3hrs後跳江身亡

嫩妹KTV陪酒8男！喝吐血3hrs後跳江身亡

習近平廣西考察「螺獅粉」 袋裝速食化成紅遍大陸關鍵

習近平廣西考察「螺獅粉」 袋裝速食化成紅遍大陸關鍵

台中3男女車內燒炭亡　最後一通電話曝光

台中3男女車內燒炭亡　最後一通電話曝光

關鍵字：

學霸廣西自殺刷單

讀者迴響

熱門新聞

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

標錯價！三星S21手機3000元有找　全國電子：照錯標價格出貨

荳荳「對不起，我快撐不下去了」

《全明星》MVP被轟　嘉賓回應：有人罵髒話

桃園凌晨大停電　居民集體哀號

北北桃都有！1圖秒懂「5縣市足跡」　快看你有沒有重疊

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

貓同事趴孕肚　聽到有寶寶秒折手

獨／元元提告　何孟遠：交給法律

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

猝死大胃王泡泡龍也這樣！150kg吃播主「整臉發黑」

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

《全明星》選手罵髒話！房思瑜疑暗諷

陸網評蔡阿嘎「放棄經營大陸市場」　他超嗆回擊

更多

最夯影音

更多
花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下
福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面