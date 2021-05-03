剛考進年級前20名！國三女「離地3公尺」吊死　媽淚曝：死有蹊蹺

▲國三女學霸上吊自殺。（圖／翻攝自星辰新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西欽州靈山縣新圩鎮一處樹林中3月23日驚傳一起驚悚命案，一名才國三的女孩吊死在一棵3公尺高的樹上，地上除了女孩的書包外，還有一堆磚。死者名叫周蜜（化名），性格開朗，學習成績優秀，家庭和諧幸福。這樣一名優秀的15歲國中女生到底經歷了什麼，會選擇以這樣極端的方式結束自己的生命呢？

據《星辰新聞》報導，周蜜2006年出生於東莞，1年半前回欽州市靈山縣念國中，生前正念國三，上學期末還剛考了年級前20名，是個「女學霸」。

母親說，家與學校並不算遠，約30分鐘路程，女兒每週五放學後回家，週日下午再返回學校。2021年3月21日13時30分許，母親像往常一樣與女兒視訊，周蜜還撒嬌說想吃KFC。一切都很正常，但讓父母沒想到的是，當晚7點多，他們接到女兒班導師的電話，對方說孩子沒去上學。

掛斷電話，夫妻倆心急如焚，但他們當時身在外地，只好麻煩親友幫忙尋找，而找了幾個小時後，仍未見周蜜身影，便向當地派出所報了警。

▲她最後身影曝光。（圖／翻攝自星辰新聞）

接警後，靈山縣新圩派出所立即展開調查，警員在攝影機畫面中發現，當天下午4時47分時，周蜜在靈山縣某商店買了一把水果刀和放大鏡，最後消失在容家村委附近。

3月23日下午，周蜜終於被發現，但已從活蹦亂跳的女孩變成了一具冰冷的屍體。經法醫鑑定，周蜜「排除他殺，不構成刑事案件」，但母親對此並不認可，希望警察能立案深入調查。

母親透露，周蜜沒轉學回老家時，在東莞的好朋友曾給了她一部手機，周蜜愛不釋手，週末回家有時間將會幫別人刷單賺錢，利潤可觀，直到周蜜離世時，手機裡還有9000多元錢（人民幣，下同）。

周蜜出事後，警員將手機帶走，但因為沒解開手機密碼，還給了母親。最終在女兒同學的幫助下，她解開了女兒的手機密碼，發現手機裡的網購軟體和支付軟體全被卸載了，還刪除了很多聊天紀錄。

母親說，周蜜出事前一天晚上看上去還很開心，沒有要自殺的表現，且家里人從不在學習方面給她壓力，「從女兒當日17時47分消失在攝影機裡，到她出事的地點，要走半個多小時，路途崎嶇，途中還有很多墳墓，而女兒膽小怕黑，我認為死有蹊蹺。」

目前，此事還在進一步調查中，一切以官方調查結果為準。

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