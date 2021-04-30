16歲女學霸遭輾「屍塊散整路」！父親崩潰：公車靠著妹妹才停下

記者柯振中／綜合報導

台中清水30日發生嚴重車禍，16歲女高中生過馬路遭公車撞擊，接著被2度輾過，導致馬路上四散屍塊。父親看完現場相當崩潰，女兒的身體被壓過2次，「車是靠著妹妹的身體停車的」，連剎車都沒有，司機的行為太過離譜。

▲女高中生遭公車輾斃，父親神情冷漠，見監視器畫面崩潰。（圖／記者白珈陽翻攝）



事情發生在上午7點左右，當時有一群學生準備過馬路，走在斑馬線上時，公車卻完全沒有剎車，直直朝斑馬線衝去，嚇得附近20多名學生亂竄，張姓女學生則因逃生不及，遭到公車撞上，倒地又被輾過，搶救後仍不幸身亡。

張姓女學生就讀清水某高中飛機修護科，學習態度良好、成績相當優秀，也是班上的班長，此次期中考成績拿下全班第一名，30日原先要上台領獎，沒想到竟然發生意外。

▼台中某高中一年級女班長慘遭公車撞斃，客運業4點半前往太平家中慰問。（圖／民眾提供）



憾事發生後，班上氣氛相當低迷，張女的同學情緒低落，尤其是當時一同過馬路的同學，內心受到嚴重打擊，甚至有人受不了，請假回家休息。

校方第一時間啟動輔導機制，協助同學恢復正常情緒、作息，老師也會教導學生摺紙鶴，親自送到張女的靈堂，希望張女一路好走。

張父一開始接獲通知，神情相當冷漠，疑是悲痛到無法言語，後來看完事故影片，忍不住出言痛批，公車司機的疏失太多，「有夠扯」，明明有許多學生正在過馬路，還完全沒有剎車，「公車直接輾過女兒，根本連剎車都沒有剎車。女兒被公車前輪、後輪輾過，撞到人也沒剎車，妹妹的身體被壓過2次，車是靠著妹妹的身體停車的，有夠扯的扯，整路都是屍塊！」

▼台中某高中一年級女班長慘遭公車撞斃，客運業4點半前往太平家中慰問。（圖／民眾提供）



對此，司機供稱，事發時煞車失靈，連踩了好幾次，都沒有反映，只有2選擇，車上還有4、50名乘客，不能冒險擦撞山壁，只能繼續往前開，沒想到竟然撞上女學生。

肇事司機在警方的陪同下，前往張女的靈堂，一分鐘內八度鞠躬，張女的親屬依然神情凝重。至於詳細案發原因為何，仍待警方進一步釐清。

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