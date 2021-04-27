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習近平廣西考察「螺獅粉」　袋裝速食化成紅遍大陸關鍵

▲廣西柳州食品廠工人正在流水線上包裝螺獅粉。（圖／翻攝新華網）

▲廣西柳州食品廠工人正在流水線上包裝螺獅粉。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記習近平昨（26）日前往廣西柳州考察，特別前往當地特色飲食「螺獅粉」生產聚集區了解發展情況。據悉，柳州為西南工業重鎮，螺螄粉店大街小巷隨處可見，吃螺螄粉不僅是當地人的日常習慣，也紅遍大陸各地，成為柳州最具特色的新名片之一。

▲中共中央總書記習近平前往廣西柳州考察當地特色產業「螺獅粉」。（圖／翻攝央視）

▲中共中央總書記習近平前往廣西柳州考察當地特色產業「螺獅粉」。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，習近平指出，小米粉大產業，做到這麼大很不容易，「我們鼓勵民營企業發展，黨和國家在民營企業遇到困難的時候給予支持、遇到困惑的時候給予指導，就是希望民營企業放心大膽發展。」

▲廣西柳州新上市的紅高粱螺獅粉。（圖／翻攝新華網）

▲廣西柳州新上市的紅高粱螺獅粉。（圖／翻攝新華網）

至於螺獅粉如何能迅在大陸飲食市場崛起，佔有一席之地，主要是當地幾個小作坊在2014年開創的「袋裝螺獅粉」，再加上柳州市全力推動袋裝機械化生產，一舉打下標準化及品牌化的基礎，從而使螺獅粉走出當地，成為大陸餐飲業的當紅炸子雞。

起初，小作坊的袋裝螺獅粉，包裝用的就是塑膠袋和瓶子，保存期限最長不超過10天，還碰上諸多衛生問題，發展並不順利。直至官方接手後，透過技術革新，一些企業研發出可還原本味及長期保存、方便攜帶的袋裝速食螺螄粉，使保存期限大幅提高至60天、180天，才讓螺螄粉至今風靡網路。

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