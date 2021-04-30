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嫩妹KTV陪酒8男！喝吐血「3hrs後跳江身亡」　曾打電話向男友求救

▲▼廣東惠州一少女凌晨跳江身亡。（圖／翻攝自極目新聞）

▲廣東惠州一少女凌晨跳江身亡。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東惠州博羅縣的博羅大橋橫跨東江，橋下水流湍急。年僅16歲的少女莉莉（化名）近日從30公尺高的橋上一躍而下，年輕生命永遠定格在那個夜晚。母親稱，想弄清楚女兒為什麼自殺，但現在始發地攝影機畫面已經全部自動刪除。那天晚上究竟發生了什麼？更多內情日前曝光。

據《極目新聞》報導，16歲的花季，是本該在校園裡奮筆疾書的年齡。16歲的莉莉卻因陪酒，深夜跳江，生命定格在3月16日。莉莉母親李慧英表示，距事發已過去一個半月，她依然沒有查清女兒的死因。

李慧英來自廣西，18年前和丈夫一起到博羅縣打拼，並於2004年生下大女兒莉莉。李慧英說，莉莉雖然長大後性格有些叛逆，但和家人朋友的關係一直不錯。

▲▼廣東惠州一少女凌晨跳江身亡。（圖／翻攝自極目新聞）

▲事發大橋。（圖／翻攝自極目新聞）

去年6月，莉莉國中畢業，成績不算優異的她，本該在去年9月就讀於一所職校，但由於名額限制，她只能再等1年，今年年初開始，她在縣裡的金宇大酒店工作。她自稱，是在酒店收銀的，上晚班。

事後，李慧英才從莉莉同事口中得知，她們都在金宇大酒店的KTV工作，KTV有不少像莉莉這樣的未成年女孩，她們陪客人喝酒，工資日結，300到600元（人民幣，下同）不等。章靜是與莉莉認識2年的好友，她透露，事發前，自己也在金宇大酒店的KTV工作，她們每天的工作就是等客人來了之後，陪客人喝酒。

章靜說，她們每天會坐在KTV裡，如顧客有需要，領班就會叫她們進包廂陪酒，一般是以組為單位，組員多少依客人數量定。3月15日晚間，莉莉隨組一起，陪客人從8時許喝到11時許，喝了很多酒，還喝吐血了。

上完這一班後，莉莉獨自跑到事發大橋。約半個小時後，章靜收到莉莉給她發坐在大橋上的影片，意識到莉莉可能要輕生，趕緊叫來兩個朋友一起往大橋趕。

▲▼廣東惠州一少女凌晨跳江身亡。（圖／翻攝自極目新聞）

▲事發酒店。（圖／翻攝自極目新聞）

她們三人趕到橋頭，一直苦勸莉莉未果，期間看到莉莉給男友打了個電話，越說越激動。3月16日凌晨，莉莉還是從橋上跳下，消失在江水中。章靜說，當晚趕到現場後，先是打電話給莉莉的父母，但還沒等到父母到現場，莉莉就已經跳進江里。

莉莉跳江後，章靜又向博羅縣公安局城郊派出所報警。但因事發點地處發電站下游，水位落差大，搜救工作並不樂觀。3月19日上午10時，搜救人員才在幾公里外發現遺體，將其打撈上岸。醫學死亡證明書顯示，莉莉的死亡原因一欄寫著「排除暴力打擊致死」。

李慧英說，她從女兒同事處得知，當時包廂參與喝酒的有8名中年男子，他們不停勸酒，其中有個成年男子還對女兒動手動腳。李慧英說，她想求證這件事，弄清女兒死因，蒐集證據起訴酒店，她多次到派出所，要求查看金宇大酒店的事發錄影，但被警員告知攝影機畫面已經自動刪除。

4月29日晚，博羅縣公安局發布警情通報稱，經初步調查，死者在3月15日晚與其男友因感情糾紛發生爭吵，隨後自己前往博羅東江大橋，並向好友發語音稱想要輕生，在好友到達現場進行勸阻時從橋上跳下。目前，事件正在進一步調查中。

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