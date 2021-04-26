中橫3男女「手機上鎖」車內燒炭亡！凌晨最後一通電話曝光

▲車內3人無生命跡象。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄29歲林姓女子24日到台中租車，載著28歲張男、25歲黃男離開，怎料隔天有軍人路過谷關產業道路，看到車輛莫名停放在路旁，上前才發現車內3人已無反應，而且一旁還放有炭盆，趕緊報案處理。

當時一名在麗陽營區服役的董姓軍人準備返營，見到東關路一段29.7K產業道路旁停放一輛租賃車，往谷關方向，又鄰近營區，因此趨前查看，結果驚見3人倒臥車內，趕緊打電話報案。

台中市消防局25日下午1點54分接獲消息，第一時間請董姓軍人先協助破窗。不過，董男打不破窗戶，後來發現左後側車門未鎖，才趕緊打開車門，並用礦泉水撲滅炭火。之後，董姓軍人發現張男身體尚未硬化，但另外2人已無氣息。

救護人員到場後，確認車內1男1女明顯死亡、身體僵硬，僅張男尚有一絲氣息，率先將人送往東勢農民醫院，無奈張男到院前已無呼吸心跳，搶救後仍傷重不治。

根據警方調查，林女、張男及黃男分別家住高雄、彰化及台中，但3人24日向市區車行租了4天的車後，由林女駕駛、2人坐後座離開。監視器畫面顯示，轎車25日凌晨0點多進入谷關地區。

鑑識人員到場後，在車上發現林女遺書，內容提到病情已經無法控制，而且壓力太大，即便這次沒死成，下次還是會想死，已經撐不下去。

張男雙親接獲噩耗，在派出所泣不成聲，稱孩子25日凌晨才打電話回家報平安，無法接受獨子發生憾事，「怎麼會這樣！」黃男母親到場後也說，兒子患有精神疾病，目前無業在家，當天說要跟朋友出門，不相信兒子會走上絕路。

由於家屬們皆不清楚3人關係、往來，加上3人手機尚無法解鎖，因此檢警尚在釐清中。目前林女、黃男遺體停放在殯儀館，張男則暫置醫院太平間，後續警方將報請檢方相驗，以釐清3人死因。

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