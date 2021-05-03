　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

8旬翁上髮廊「求電捲棒教學」　感人原因惹哭網：這就是真愛

▲▼爺爺向美髮師學習如何正確使用電捲棒。（圖／翻攝自Facebook／Hair Design By Britney）

▲爺爺向美髮師學習如何正確使用電捲棒。（圖／翻攝自Facebook／Hair Design By Britney）

記者陳怡靜／綜合報導

加拿大艾伯塔省（Alberta）一名年近80歲爺爺到當地一間髮廊，向美髮師學習如何使用電捲棒。爺爺透露，他的老伴因視力退化，時常在捲髮時不慎燙傷手，讓他相當心疼，打算學會這項技能，將來就能替妻子做造型。美髮師聽完這番話後為之動容，「從他身上我看到什麼是真愛，我很樂意教他」。

加拿大一間髮廊「Hair Design By Britney」上月23日在臉書粉專發文指出，當天店內出現一名可愛的爺爺，向美髮師們請教如何使用電捲棒。爺爺向他們說明，妻子平時用電捲棒時，經常不慎燙傷，讓他於心不忍，於是決定自行拜師學藝，將來就能替妻子做造型。

▲▼爺爺向美髮師學習如何正確使用電捲棒。（圖／翻攝自Facebook／Hair Design By Britney）

▲爺爺在一旁認真學習。（圖／翻攝自Facebook／Hair Design By Britney）

美髮師得知原因後，立刻被爺爺的真情所打動，手把手地教他如何正確使用避免燙傷，甚至還教爺爺如何刷睫毛膏。據《福斯新聞》報導，美髮師事後受訪透露，爺爺談起妻子眼神充滿著愛意，「他甜蜜地從錢包拿出照片，向大家炫耀她有多美麗、才華洋溢」，爺爺總共花了一小時學會用電捲棒和上睫毛膏。

美髮師也說，爺爺今年5月就要滿80歲，「我認為他相當勇敢，願意進入髮廊向美髮師學藝，我認為沒有太多男人願意這樣做。」在場其他人也都被爺爺的愛給打動，「我想，這就是真愛」。

This lovely gentleman came in today to learn how to curl his wife’s hair. His wife is unable to curl her own hair and...

Hair Design By Britney 發佈於 2021年4月22日 星期四

網友們聽完爺爺的故事，都被他的真愛動容，「太暖心了，爺爺的妻子真幸運有這種老公」、「有這種貼心老公簡直人生勝利組，我的老公不曾對我這樣」、「這就是愛和承諾，相信你的妻子一定很美麗」。

ET快訊
屁孩「5腳踢爆」電影巨幕！整片毀了換新要價77萬
柯P脫口「確診者在新光大樓上班」會開罰？　陳時中回應了
房務主管女兒「曾逛家樂福中和店」半小時　今晚將消毒
快訊／疾管署科長突昏倒！　倒在立法院後門
快訊／房務主管女兒「完整足跡公布」　曾去過家樂福

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

岸邊全是偷渡船碎片！　美聖地牙哥怒海捲人釀3死27傷

餵奶靠枕頭！　獨臂衝浪手「用腳換尿布」帶3娃

生日趴失控！媽猛催油門「狠輾女兒」　她卡死車底一路拖行100m

她遛狗衰遇黑熊！獸性爆發「屍塊吞下肚」　男友目睹最後殘缺慘狀

阿米塔吉大談訪台心得！　呼籲日本也要派「外交高層」與台灣會談

8旬翁上髮廊「求電捲棒教學」　感人原因惹哭網：這就是真愛

南韓霸凌文化猖獗！國務總理提名人坦承：曾一起罵華僑「雜種」

印度不甩新冠照樣選舉！莫迪不敵「唯一女首長」　飲恨西孟加拉邦

新婚1年尪劈腿女閨蜜！　正宮竟「共享老公」爽PO片：最好的朋友

北韓猛轟拜登政策！白宮幕僚解釋：目標在解決問題，而非製造敵對

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

相識4年！結婚當晚首次見妻容貌 暖心夫甜喊：喜歡的是妳的內在

壓制7旬失智婦！美警用力扭手臂 事後重溫「逮捕畫面」模仿骨折聲

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

岸邊全是偷渡船碎片！　美聖地牙哥怒海捲人釀3死27傷

餵奶靠枕頭！　獨臂衝浪手「用腳換尿布」帶3娃

生日趴失控！媽猛催油門「狠輾女兒」　她卡死車底一路拖行100m

她遛狗衰遇黑熊！獸性爆發「屍塊吞下肚」　男友目睹最後殘缺慘狀

阿米塔吉大談訪台心得！　呼籲日本也要派「外交高層」與台灣會談

8旬翁上髮廊「求電捲棒教學」　感人原因惹哭網：這就是真愛

南韓霸凌文化猖獗！國務總理提名人坦承：曾一起罵華僑「雜種」

印度不甩新冠照樣選舉！莫迪不敵「唯一女首長」　飲恨西孟加拉邦

新婚1年尪劈腿女閨蜜！　正宮竟「共享老公」爽PO片：最好的朋友

北韓猛轟拜登政策！白宮幕僚解釋：目標在解決問題，而非製造敵對

林旺億宣布告別棒球　缷下戰袍，邁向新旅程　

陳冲憂當沖降稅延長會讓股市像賭場　金管會主委：用詞可再斟酌

伊正「拿小孩砧板切肉」老婆氣炸離家　一路道歉：開到台中找人

躲樓梯間脫光！新北男「放飛自我10分鐘」　社區住戶目睹嚇傻

遭控擅改地勤班型「不誠信協商」　長榮航空提3點澄清：不實指控

柯佳嬿新書《再見少女》：「你什麼都沒帶走，我卻把我的一部分留給你」

台灣首宗！雇逃逸移工扮公安騙越南人狠撈千萬　女首腦收押

《信號》之後李帝勳需要代表作！《模範計程車》完美附身原著

Lara抱病體狂灌感冒藥水　許願「南拳媽媽合體」：等太久了！

邱國正：台海週邊敵情嚴峻　國軍嚴密強化情監偵措施

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

國際熱門新聞

新冠病毒「超級免疫者」出現了

台灣支援了　印網：你們才是朋友

史上首具懷孕木乃伊！科學家見小腳丫傻了

科學家3月就警告快封城！莫迪不聽勸害慘印度

北韓指揮1句話惹禍！　遭金正恩下令掃射打成肉醬

醫生拚救人　濕身照讓13萬人推爆

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

泰王子遭爆「發展遲緩」恐成阿斗國王

女慘墜12樓　友：男友忌妒她比較紅

美智庫：中共恐攻台　奪取半導體產業

英首相官邸770萬裝潢費爆違規　強生醜聞衝擊選情

台灣旅客15日起入境土耳其　無需PCR陰性證明

15歲少年遭搶38秒影片曝！　高個男猛揍頭部

比利時大使陸妻怒掌摑！夫：她被打到耳鳴

更多熱門

相關新聞

北韓猛轟拜登政策！白宮：目標在於解決問題

北韓猛轟拜登政策！白宮：目標在於解決問題

自從美國白宮發言人莎琪（Jennifer Psaki）在空軍一號透露，拜登政府已全面完成對北韓（朝鮮）戰略與政策的檢討工作後，北韓透過外務省美國事務局長權正根（권정근，音譯）痛批美國「犯下巨大失誤」。對此，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）解釋，美國的戰略宗旨並不在於與北韓形成敵對關係，而是將解決問題設為目標。

中國變更強！美國務卿坦承：擔心台灣安全

中國變更強！美國務卿坦承：擔心台灣安全

NASA逾50年首次！　SpacceX太空船夜間濺落海上

NASA逾50年首次！　SpacceX太空船夜間濺落海上

伊媒傳美國同意「天價換回4國民」　白宮回應了

伊媒傳美國同意「天價換回4國民」　白宮回應了

除草驚動「殺人蜂」　他慘遭圍攻螫死

除草驚動「殺人蜂」　他慘遭圍攻螫死

關鍵字：

髮廊Hair Design By Britney電捲棒捲髮睫毛膏北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

標錯價！三星S21手機3000元有找　全國電子：照錯標價格出貨

荳荳「對不起，我快撐不下去了」

《全明星》MVP被轟　嘉賓回應：有人罵髒話

桃園凌晨大停電　居民集體哀號

貓同事趴孕肚　聽到有寶寶秒折手

北北桃都有！1圖秒懂「5縣市足跡」　快看你有沒有重疊

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

獨／元元提告　何孟遠：交給法律

猝死大胃王泡泡龍也這樣！150kg吃播主「整臉發黑」

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

陸網評蔡阿嘎「放棄經營大陸市場」　他超嗆回擊

松山之亂小弟的小弟犯忌　四海幫擬除名

羅PD踢鐵板！宋仲基猜嘴型超強　粉絲：他《RM》出身的

新冠病毒「超級免疫者」出現了

更多

最夯影音

更多
花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下
福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面