8旬翁上髮廊「求電捲棒教學」　感人原因惹哭網：這就是真愛

▲爺爺向美髮師學習如何正確使用電捲棒。（圖／翻攝自Facebook／Hair Design By Britney）

記者陳怡靜／綜合報導

加拿大艾伯塔省（Alberta）一名年近80歲爺爺到當地一間髮廊，向美髮師學習如何使用電捲棒。爺爺透露，他的老伴因視力退化，時常在捲髮時不慎燙傷手，讓他相當心疼，打算學會這項技能，將來就能替妻子做造型。美髮師聽完這番話後為之動容，「從他身上我看到什麼是真愛，我很樂意教他」。

加拿大一間髮廊「Hair Design By Britney」上月23日在臉書粉專發文指出，當天店內出現一名可愛的爺爺，向美髮師們請教如何使用電捲棒。爺爺向他們說明，妻子平時用電捲棒時，經常不慎燙傷，讓他於心不忍，於是決定自行拜師學藝，將來就能替妻子做造型。

▲爺爺在一旁認真學習。（圖／翻攝自Facebook／Hair Design By Britney）

美髮師得知原因後，立刻被爺爺的真情所打動，手把手地教他如何正確使用避免燙傷，甚至還教爺爺如何刷睫毛膏。據《福斯新聞》報導，美髮師事後受訪透露，爺爺談起妻子眼神充滿著愛意，「他甜蜜地從錢包拿出照片，向大家炫耀她有多美麗、才華洋溢」，爺爺總共花了一小時學會用電捲棒和上睫毛膏。

美髮師也說，爺爺今年5月就要滿80歲，「我認為他相當勇敢，願意進入髮廊向美髮師學藝，我認為沒有太多男人願意這樣做。」在場其他人也都被爺爺的愛給打動，「我想，這就是真愛」。

This lovely gentleman came in today to learn how to curl his wife’s hair. His wife is unable to curl her own hair and... 由 Hair Design By Britney 發佈於 2021年4月22日 星期四

網友們聽完爺爺的故事，都被他的真愛動容，「太暖心了，爺爺的妻子真幸運有這種老公」、「有這種貼心老公簡直人生勝利組，我的老公不曾對我這樣」、「這就是愛和承諾，相信你的妻子一定很美麗」。