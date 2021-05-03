醫生連拚15小時救人！一脫防護衣全是水　「濕身照」讓13萬人推爆

網搜小組／趙蔡州報導

印度新冠疫情非常嚴峻，光1日新增確診就超過39萬人、死亡新增3600多人，當地醫療體系近乎崩潰。一名印度醫生馬克瓦納（Sohil Makwana）日前在推特分享一組照片，內容是他工作15個小時之後，脫下防護衣休息、襯衫被汗水浸濕的狼狽模樣，畫面瞬間感動無數網友，吸引超過13萬人按讚轉推。

▲印度醫生PO「濕身照」被13萬網友推爆。（圖／翻攝自推特）

馬克瓦納在古吉拉特邦（Gujarat）一間醫院工作，自4月起印度疫情失控以來一直在醫院努力，他4月28日在推特上分享自己工作15小時後，好不容易能脫下防護衣稍微休息，照片中他滿頭大汗、頭髮被壓的一團亂，襯衫也被汗水完全浸濕，但他仍驕傲說「我以為國家服務感到自豪」。

馬克瓦納也感嘆，醫生及護理師必須與病患交流，有時候距離確診者僅一英呎（30.48公分），他們也害怕被傳染，呼籲大家應該趕快去接種疫苗，「這是唯一的解決方案」，甚至貼出自己爸媽進行接種的畫面，「我保護了家人，你呢，為了你自己，也為了家人，一起抓住機會吧（施打疫苗）」。

▲馬克瓦納原文。（圖／翻攝自推特）

照片分享後，瞬間感動無數網友，吸引超過13萬人按讚轉推，有人說「敬業精神令人敬佩」、「為你驕傲，請也為我們祈禱」、「向所有醫護人員致敬，為你們祈禱」、「辛苦您了，但也請注意自己的安全」。