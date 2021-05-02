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男友驟逝！正妹7年後驚見「他復活PO文狂放閃」　新歡竟是男的

@k.jewel5

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my audio yellow -

記者吳美依／綜合報導

外國女網友克爾普（Kelpoo）14歲時與男友戴夫（Dave）相戀，對方卻在某次吵架後「遇刺身亡」。她7年來每天都思念著摯愛，直到最近才發現，戴夫不僅活得好好的，還正與另一名男子熱戀中，大方PO文放閃。這段故事被製成影片分享至TikTok後，引發熱議。

戴夫住在紐約，與女友分隔兩地，2人設法維持遠距離戀愛，但他在交往6個月後，卻被抓到劈腿，雙方因此大吵一架， 3天沒有聯絡。克爾普後來被告知，男友在「冷戰」期間被人拿刀刺傷，出院後仍感覺不適，回診才發現內出血並陷入昏迷，「我有一天接到（他哥哥打來的）電話，得知他過世了」。

▲外國女網友發現7年前去世的男友還活著，而且還交了新男友。（圖／翻攝TikTok@k.jewel5）

▲克爾普最近才發現，「7年前去世」的前男友還活著，而且還與新歡熱戀中。（圖／翻攝TikTok@k.jewel5）

克爾普一直以為痛失摯愛，2天前意外發現，戴夫竟活生生出現在現實生活中，甚至在社群媒體上分享與新男友的合照。她坦言，看見前男友與新歡「在一起時看起來非常幸福」，忍不住哭泣，「我真希望我在說謊」。

克爾普表示，她在少女時期經歷男友驟逝的悲痛，深刻影響之後的每一段感情，她考慮許久後，終於決定鼓起勇氣，傳訊息問清楚，「我看見你的貼文了，請回應我。我已經愛著你7年了，戴夫，請回應我」。遺憾的是，對方至今仍未回覆，似乎不願解釋。

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