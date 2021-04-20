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三寶路邊停車進不去！熱心女出手相助...下秒結局2000萬人傻眼笑翻

▲開車，駕駛，汽車，四輪，行車，方向盤，買車，車險。（圖／pixabay）

▲路邊停車是不少新手駕駛的罩門之一。（圖／pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

路邊停車是不少新手駕駛在路上最大的挑戰，特別是前後還有其它停放的車子時會更讓人緊張，就怕一不小心擦撞到！日前網路上也流傳一段影片，一名女子在停車時一直無法順利停進車位內，一旁一位熱心的女路人見狀後就出手指揮幫助她，但沒想到當這名女子順利停好車後，這位熱心女路人的一個舉動卻瞬間讓她超傻眼！

TikTok網友@richilbeata日前上傳一段在住家窗戶前拍攝的影片，只見畫面中有一名開著藍色車子的女子正準備要路邊停車，雖然她一直將車子前前後後開不斷調整，甚至親自下車用腳長測量距離，但還是一直無法順利停進去，還差點擦撞到前後的車輛。

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▲藍色車主來回開了好幾次還是無法順利停進去。（圖／翻攝自TikTok／@richilbeata）

此時，一名熱心的金髮女路人見狀後，就出面幫她指揮，只見金髮女子在停車格後方擺動手臂，有耐心地不斷指揮車主停進去，而車主仍試了2、3次才順利停進去；順利完成後，車主便下車擁抱並感謝金髮女子的幫助，但只見金髮女子在接受完道謝後就直接走進停車格後方的車輛，倒退後就立刻把車開走，留下一臉錯愕的藍車車主。

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▲一名陌生女子看不下去出手協助指揮。（圖／翻攝自TikTok／@richilbeata）

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▲沒想到下一秒陌生女子走向後面的車，倒退後就把車子開走，讓開車女子相當傻眼。（圖／翻攝自TikTok／@richilbeata）

短短1分鐘的影片上傳幾天就立刻吸引2000萬人觀看轉傳，紛紛表示，「幫她指揮的女生太壞了啦哈哈哈」、「她明明可以直接後退開走！」、「我快被開車女子傻眼的臉笑瘋」、「到底是好心還是幫倒忙？」

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