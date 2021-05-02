藍營北市最強母雞蔣萬安　超高支持度藏隱憂：贏太多反讓選舉冷

▲蔣萬安人氣居高不下，是藍營北市母雞首選。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

2022九合一選舉接近，台北市長柯文哲卸任後，國民黨、民進黨磨刀霍霍爭奪首都執政權。在國民黨方面，母雞人選仍是蔣萬安獲得最多支持，其聲望不只與黨內對手有一段差距，連民進黨都難找出其對手；但小雞們對蔣也有疑慮，擔憂蔣會因支持度的差距，打出「佛系戰法」，最終或許能拿下台北市長，但恐不利於議員的選戰。

此次《ETtoday新聞雲》詢問數名國民黨議員、幕僚，對於民進黨2022母雞人選的看法與期待。綜合意見下來，邁入第2任立委任期的蔣萬安仍是最被看好、也最被期待的母雞人選。

有議員指出，蔣萬安年輕、形象佳，學歷高又曾在美國擔任律師，且在立委工作上表現出的專業度也非常足夠，這些特質都很合台北市選民的胃口，對中間選民的吸引度也高。也有議員認為，蔣萬安目前看起來勝算最高，且知名度夠，在選舉期間也能持續維持話題熱度，相較其他人選，蔣較能有效發揮母雞帶小雞的功用。

另外，也有幕僚喊話，蔣萬安確實是現階段藍軍出征台北市最好的人選，從個人形象、立委表現到地方支持度，都是一時之選，但期待蔣能早點表態，才能獲得更多中間選民的支持。

但也有藍營人士認為，蔣萬安「不抗打」，畢竟市長選舉和立委選舉層級不同，蔣能承受多少攻訐還是未知數。此外，以過去選舉經驗法則，聲勢高的一方多會選擇淡化選舉氛圍，以便維持穩定領先，這也是小雞們對於蔣的疑慮。

該人士分析，蔣萬安支持度高，容易打出「佛系戰法」走低調路線，減少被攻擊、讓對手炒作話題的機會，但這樣的策略對於議員選舉來說較為不利。不同于PK盤的市長或立委選舉，多席次選舉的議員選戰首重動員能力，若選舉平淡，無法讓支持者踏出家門投票，對立拚議員席次的小雞們是一大隱憂。

而除了蔣萬安之外，被點名有實力擔任母雞的，還包括現任議員羅智強、立委林奕華等人，但都和蔣萬安有一定的差距。有議員分析，林奕華是很優秀的政治人物，但市長層級，魅力可能還夠能和民進黨的一線政治人物PK；羅智強則是知名度高，但支持者侷限藍營，比較適合去艱困選區炒熱話題，台北市的選民特性是中間選民偏多，羅智強相對沒有蔣萬安來得適合。

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