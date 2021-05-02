2本土足跡遍佈北市！　餐廳、北捷、公車「緊急連夜消毒」

▲大都會客運公車完成消毒。（圖／大都會客運提供）

記者袁茵／台北報導

華航機師染疫案擴大至防疫旅館，中央流行疫情指揮中心2日再公布新增4例本土，都是案1129諾富特飯務部員工的家人，其中案1134和案1136相關足跡，包括曾搭乘台北捷運和262、254、672號公車，引發台北市民擔憂。對此，台北市衛生局疾管科長余燦華表示，餐廳外圍已經做好消毒；而公車業者、北捷也都已經完成消毒。

中央流行疫情指揮中心2日公布新增4例本土，案1134曾於4月27日上午11時30分至12時10分搭乘254公車，12時20分赴7-11京復門市領錢，12時30分至下午2時30分到位在松山區的巴雷巴雷印度餐廳用餐，下午2時50分搭乘672公車，而4月28日、4月29日都是搭乘262公車往返住處與公司。

而案1136曾於4月26至4月28日搭乘捷運（頂溪-古亭-西門）並轉公車（成都路-先嗇宮），4月26日晚間7時25分至晚間8時30分在新北市永和區的72度c舒肥健康餐用餐。

▲位在台北市松山區的巴雷巴雷印度餐廳。（圖／翻攝Google map）

面對案1134與案1136足跡遍及雙北，還搭乘過公車、北捷，以及到餐廳用餐，台北市衛生局疾管科長余燦華2日受訪時表示，餐廳已於1日做消毒，現在新增捷運的部分，1日已經有掌握並且消毒，不需要太擔心，且北市公運處本來就有建立每天的消毒作業，會提醒多做並確實一點。

被問到會不會調閱北捷、公車監視器，確認確診者佩戴口罩情形？余燦華指出，公車和北捷都屬於中央規定的八大場域，不能不戴口罩，若沒戴口罩也會被司機制止、檢舉，調閱監視器得掌握精準時間、地點和班次，只能努力看看。

至於會不會要求公車司機做自主健康管理？余燦華說，司機都有做防護，且在車上都有依規定佩戴口罩，在沒有密切接觸的情況下，應該是可以執勤，且公車業者都有建立健康員工監測系統。

針對餐廳部分，是否有匡列人數，並要求人員做自主健康管理？余燦華表示，正在匡列，1日已有做外圍消毒，內圍的話會再做了解。巴雷巴雷印度餐廳人員回應，每天都有做固定消毒，而1日接獲北市衛生局通知後，有配合指示再做消毒，員工健康狀況都正常。

▲大都會客運公車連夜消毒。（圖／大都會客運提供）

面對案1134曾搭乘262線公車，大都會客運總經理李建文指出，已連夜將中和站所屬262線區間車，以及停放於台北客運四海站的262全程車全部車輛進行徹底消毒，2日頭班車發車前已完成所有車輛的消毒清潔作業，請民眾繼續安心搭乘262公車。

至於會不會讓司機做自主健康管理？李建文表示，現在還沒被通報確診者搭乘哪輛車，若接獲通報的話，就會給予司機自主健康管理假或居家檢疫假，不過目前262所有的駕駛同仁健康狀況穩定。

欣欣客運則表示，已經有要求站上消毒車輛，目前已經清理完所有車輛，完成消毒後會回報北市公運處。





▲台北捷運表示，已於1日完成消毒，2日會再次加強消毒。（圖／ETtoday資料照）

另外，北捷客服新聞組長蔡宏俊提及，接獲北市衛生局通知，確診病例有搭乘捷運後，相關車站及列車等均已於1日完成專案加強消毒作業，2日晚間會再次加強消毒。

蔡宏俊指出，北捷自疫情初期，即已實施第一線服務人員值勤時全面戴口罩，並持續進行各項消毒措施，包括捷運電聯車車廂於每天出車前及營運時間每8小時加強消毒作業；各捷運車站、地下街、貓纜、小巨蛋、兒樂及北投會館等場館，旅客民眾頻繁接觸之設備，如自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕，廁所馬桶座墊及門把，詢問處窗口桌面，電扶梯扶手帶及電梯按鈕等，消毒頻率為每4小時1次。

最後，蔡宏俊強調，配合中央流行疫情指揮中心及北市府秋冬防疫政策，自2020年12月1日起，旅客進入台北捷運（含售票處、車站大廳等非付費區）、室內場館、地下街、捷運跳舞區，務必全程佩戴口罩，請民眾配合並遵守各場地公告說明，如經勸導不聽者將開罰3000元至1萬5000元。